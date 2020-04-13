Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу

Новости мира. В Испании все сотрудники, которые не могут работать удалённо, возвращаются на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С понедельника в стране снят ряд ограничений, введённых из-за вспышки коронавируса.
Новости мира. В Испании все сотрудники, которые не могут работать удалённо, возвращаются на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С понедельника в стране снят ряд ограничений, введённых из-за вспышки коронавируса.
К обслуживанию населения вернулись некоторые отделения банков, кафе и рестораны стали принимать заказы на доставку еды. Также на маршруты вышел общественный транспорт.
При этом работники обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности, а для остальных испанцев режим изоляции сохраняется.
Постепенное снятие карантинных мер планируется и в США. Приступить к этому процессу страна может уже с мая – заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. В конце этого месяца специалисты оценят ситуацию с распространением Covid-19 в Соединённых Штатах, после чего будет принято окончательное решение.