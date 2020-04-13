Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу

Новости мира. В Испании все сотрудники, которые не могут работать удалённо, возвращаются на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С понедельника в стране снят ряд ограничений, введённых из-за вспышки коронавируса.

К обслуживанию населения вернулись некоторые отделения банков, кафе и рестораны стали принимать заказы на доставку еды. Также на маршруты вышел общественный транспорт. Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

При этом работники обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности, а для остальных испанцев режим изоляции сохраняется.