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Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу

13 апреля 2020 12:02
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Новости мира. В Испании все сотрудники, которые не могут работать удалённо, возвращаются на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С понедельника в стране снят ряд ограничений, введённых из-за вспышки коронавируса.

Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу-1

К обслуживанию населения вернулись некоторые отделения банков, кафе и рестораны стали принимать заказы на доставку еды. Также на маршруты вышел общественный транспорт.

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Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу-4

При этом работники обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности, а для остальных испанцев режим изоляции сохраняется.

Испанцы, которые не могут работать удалённо, выходят на работу-7

Постепенное снятие карантинных мер планируется и в США. Приступить к этому процессу страна может уже с мая – заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. В конце этого месяца специалисты оценят ситуацию с распространением Covid-19 в Соединённых Штатах, после чего будет принято окончательное решение. 

# Коронавирус # Фотофакт

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