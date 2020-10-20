Прямой эфир

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке

20 октября 2020 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране. Сегодня, 20 октября, в Гомеле собрались депутаты, юристы, адвокаты, историки и ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Развитие социума с современными достижениями научно-технического прогресса чрезвычайно увеличило скорость общественного развития. Соответственно, быстро и эффективно должны меняться базовые элементы государства.  

Диалоговая площадка – это возможность высказаться и услышать каждого.  

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке-1

Участники встречи смогли публично высказать свое видение не только изменений в Конституции, но и дальнейшего развития страны. Ключевыми темами стали изменения в избирательной системе, форма устройства парламента, перераспределение конституционных полномочий и пересмотр механизма назначения должностных лиц. Над озвученными предложениями предстоит работа вышестоящих органов.  

Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке-4

Ирина Эсмантович, декан юридического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении. И не только в закон, но и каким-то образом активизировать наше население, может быть поддержать те инициативы, которые сейчас есть, для того чтобы гражданское общество могло вносить свою лепту в развитие нашего государства. Это и местное самоуправление, и общественное движение, и политические партии, и все другие территориальные органы общественного самоуправления.

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке-7

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Чтобы люди прекрасно понимали и аудитория, которая здесь собирается для обсуждения, что это не сиюминутно назревшая проблема, которую пытаются развить и показать на улице. Эта проблема существует с развитием общества. И сегодня мы показываем, что необходимо обсуждать степень развития нашего как правового, так и в целом общества на мирных площадках, где собираются профессионалы.  

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке-10

Диалоги сегодня проходят также в Мозыре и Гродно. Такие площадки успели положительно зарекомендовать себя. Только в столице прошло порядка десяти подобных встреч.  

Все озвученные предложения направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.  

# Конституция # общество # Ирина Эсмантович # Виталий Уткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий
20 октября 2020 11:15

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий

Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители
20 октября 2020 11:08

Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители

Активист жлобинской околофутбольной группировки об участии в протестах 9 августа: «Ехал подраться с милицией»
20 октября 2020 10:42

Активист жлобинской околофутбольной группировки об участии в протестах 9 августа: «Ехал подраться с милицией»