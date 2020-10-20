«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране. Сегодня, 20 октября, в Гомеле собрались депутаты, юристы, адвокаты, историки и ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие социума с современными достижениями научно-технического прогресса чрезвычайно увеличило скорость общественного развития. Соответственно, быстро и эффективно должны меняться базовые элементы государства. Диалоговая площадка – это возможность высказаться и услышать каждого.

Участники встречи смогли публично высказать свое видение не только изменений в Конституции, но и дальнейшего развития страны. Ключевыми темами стали изменения в избирательной системе, форма устройства парламента, перераспределение конституционных полномочий и пересмотр механизма назначения должностных лиц. Над озвученными предложениями предстоит работа вышестоящих органов. Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?

Ирина Эсмантович, декан юридического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении. И не только в закон, но и каким-то образом активизировать наше население, может быть поддержать те инициативы, которые сейчас есть, для того чтобы гражданское общество могло вносить свою лепту в развитие нашего государства. Это и местное самоуправление, и общественное движение, и политические партии, и все другие территориальные органы общественного самоуправления.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чтобы люди прекрасно понимали и аудитория, которая здесь собирается для обсуждения, что это не сиюминутно назревшая проблема, которую пытаются развить и показать на улице. Эта проблема существует с развитием общества. И сегодня мы показываем, что необходимо обсуждать степень развития нашего как правового, так и в целом общества на мирных площадках, где собираются профессионалы.