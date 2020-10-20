Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?

Визит не случаен. Несколько лет назад именно церковь предложила обучать здесь детей с нарушениями зрения.

Новости Беларуси. Помочь тем, кто так нуждается. Митрополит Минский и Заславский Вениамин 20 октября посетил столичный колледж электроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня эта инициатива реализована. В колледже работает Центр реабилитации, где осваивают шесть специальностей. Все они так или иначе связаны с техникой. В колледже создана безбарьерная среда, работает система для ориентации с помощью звуков. Классы оснащены современным оборудованием и производственными мастерскими.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший э кзарх всея Беларуси: Молодым людям хочется пожелать, чтобы они, освоив специальности – трудные, непростые, но вместе с тем интересные, они благодаря этим возможностям новым, открытым для них, трудились, зарабатывали себе на жизнь. И вместе с тем находили делать добрые дела в свободное от работы время с помощью той своей специальности, которую здесь они приобретают.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:

Мы счастливы, что на прошедшем IV Республиканском чемпионате WorldSkills колледж электроники завоевал 11 медалей и 5 из них завоевали особенные детки. Сегодня владыка приехал поздравить, почествовать вот этих людей и коллег, которые работали над этим проектом.

Мы счастливы, мы благодарны, у нас очень много планов впереди.