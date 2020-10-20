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Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?

20 октября 2020 14:54
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Новости Беларуси. Помочь тем, кто так нуждается. Митрополит Минский и Заславский Вениамин 20 октября посетил столичный колледж электроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Визит не случаен. Несколько лет назад именно церковь предложила обучать здесь детей с нарушениями зрения.  

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-1

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-3

Сегодня эта инициатива реализована. В колледже работает Центр реабилитации, где осваивают шесть специальностей. Все они так или иначе связаны с техникой. В колледже создана безбарьерная среда, работает система для ориентации с помощью звуков. Классы оснащены современным оборудованием и производственными мастерскими.  

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-6

Отметим, ежегодно профессию здесь получают порядка 90 ребят с особенностями развития.  

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-9

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:  
Молодым людям хочется пожелать, чтобы они, освоив специальности – трудные, непростые, но вместе с тем интересные, они благодаря этим возможностям новым, открытым для них, трудились, зарабатывали себе на жизнь. И вместе с тем находили делать добрые дела в свободное от работы время с помощью той своей специальности, которую здесь они приобретают.  

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-12

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:  
Мы счастливы, что на прошедшем IV Республиканском чемпионате WorldSkills колледж электроники завоевал 11 медалей и 5 из них завоевали особенные детки. Сегодня владыка приехал поздравить, почествовать вот этих людей и коллег, которые работали над этим проектом.  

Мы счастливы, мы благодарны, у нас очень много планов впереди.  

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-15

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?-17

Добавим, в 2018 году за проекты по реабилитации учеников это учреждение образования первым в Беларуси удостоено звания «Колледж мира».  

# Образование в Беларуси # общество # Вениамин # Митрополит Минский и Заславский # Фотофакт

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