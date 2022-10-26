«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока

Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам 2022 года достигнет порядка 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В этом году он собрал рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для развития отрасли стал международный форум «Беларусь молочная». В этом году он набирает все большие обороты. Сегодня здесь аналитики, покупатели, сотрудники ведущих предприятий. Более 400 участников, в их числе и иностранные гости.

Карина Верховцева, корреспондент:

Конечно, главная цель таких встреч – обсудить технологии производства, продаж и экспортных поставок продовольствия. Этот форум служит и отличной стартовой площадкой для новых достижений. Здесь предприятия со всей страны представляют свои новинки.

Помимо отечественных вкусностей, которые, к слову, уже совсем скоро появятся на прилавках магазинов, представили и современное оборудование. Например, на анализ молока в лабораториях раньше уходили часы, сейчас за одну пробу определяют почти 100 веществ. По времени этого теперь займет около 10 минут. А все для того, чтобы держать контроль качества молока и делать его безопасным для будущей продукции.

Сюда наливается проба молока, ставится в инкубатор, закрывается инкубатор, ставится тест-полоска. Все работает в полуавтоматическом режиме. Первое время инкубация три минуты, через три минуты полоска автоматически опускается в реагент, наступает второе время инкубации. Потом вставляется полоска в считывающее устройство, она считывается.

Современный экспресс-анализатор – это находка и помощник молочных компаний. И это лишь один пример того, как технологии помогают создавать качественный и востребованный продукт.

В рамках форума также отметили, у кого из отечественных производителей дела идут лучше всех. Вручены премии «Большие звезды млечного пути», названы победители конкурса «Сто дорог экспорта».