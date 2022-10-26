Прямой эфир

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока

26 октября 2022 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам 2022 года достигнет порядка 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В этом году он собрал рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-1

Площадкой для развития отрасли стал международный форум «Беларусь молочная». В этом году он набирает все большие обороты. Сегодня здесь аналитики, покупатели, сотрудники ведущих предприятий. Более 400 участников, в их числе и иностранные гости.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-4

Карина Верховцева, корреспондент:  
Конечно, главная цель таких встреч – обсудить технологии производства, продаж и экспортных поставок продовольствия. Этот форум служит и отличной стартовой площадкой для новых достижений. Здесь предприятия со всей страны представляют свои новинки.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-7

Помимо отечественных вкусностей, которые, к слову, уже совсем скоро появятся на прилавках магазинов, представили и современное оборудование. Например, на анализ молока в лабораториях раньше уходили часы, сейчас за одну пробу определяют почти 100 веществ. По времени этого теперь займет около 10 минут. А все для того, чтобы держать контроль качества молока и делать его безопасным для будущей продукции.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-10

Сюда наливается проба молока, ставится в инкубатор, закрывается инкубатор, ставится тест-полоска. Все работает в полуавтоматическом режиме. Первое время инкубация три минуты, через три минуты полоска автоматически опускается в реагент, наступает второе время инкубации. Потом вставляется полоска в считывающее устройство, она считывается.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-13

Современный экспресс-анализатор – это находка и помощник молочных компаний. И это лишь один пример того, как технологии помогают создавать качественный и востребованный продукт.  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-16

В рамках форума также отметили, у кого из отечественных производителей дела идут лучше всех. Вручены премии «Большие звезды млечного пути», названы победители конкурса «Сто дорог экспорта».  

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока-19

Два дня и десятки мероприятий – программа для участников насыщенная. От тематических семинаров до мастер-классов по дегустации сыров. И тот факт, что нашу продукцию знают и покупают, еще раз подтверждает, что Беларусь – молочная страна.  

Игорь Брыло: «Ни один завод у нас ещё не стал и не станет» (тут подробнее).  

# Продукты питания # общество # Карина Верховцева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?
26 октября 2022 17:08

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?

Азарёнок: «Беларусь, которую мы потеряли в 2020-м. Не дай бог когда-то её найти»
26 октября 2022 16:48

Азарёнок: «Беларусь, которую мы потеряли в 2020-м. Не дай бог когда-то её найти»

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде
26 октября 2022 16:38

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде