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Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?

26 октября 2022 17:08
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Новости Беларуси. Цены под контролем. По всей стране продолжается масштабный мониторинг на всех торговых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявляется немало нарушений. Так, в частности, в Витебской области более 5 000 объектов уже прошли проверку. Заведено шесть уголовных дел.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-1

Но стоит напомнить особо предприимчивым продавцам, что следят за их нарушениями не только мониторинговые группы, но еще и покупатели, которые вполне себе могут позвонить на специальную горячую линию. А дальнейшие действия уже может предположить каждый. За нарушение – ответственность.  

Виктор Пралич расскажет, под контролем ли процесс в регионах.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-4

Вот уже три недели торговля страны под пристальным вниманием мониторинговых групп. Ценообразование – от чего зависят цифры на ценнике и нет ли космической накрутки. А еще ассортимент: достаточное ли количество товаров на полках магазинов.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-7

Юлия Титова, заведующая секцией торгового объекта:  
Работаем по фиксированной ставке – торговой надбавке. Проблем особо нет. Все, как в Директиве. Продукты не пропадут. Все есть в полном объеме.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-10

Логическим продолжением президентской Директивы № 10 стало постановление Совета министров о системе регулирования цен. Теперь это настольная книга всей торговой цепочки от производителя до прилавка. Документ охватывает почти 90 % товаров народного потребления. За исключением топлива, лекарств и табака.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-13

Цена на зеленый огурец буквально неделю назад была 4 рубля 18 копеек, сейчас мы наблюдаем, что огурец свежий по цене 3 рубля 01 копейка, что является довольно-таки значительным снижением. Что говорит о серьезной работе, проводимой руководством этого магазина.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-16

Под контроль сенатора попали наиболее востребованные у покупателей товары. Хлеб, молочные и мясные продукты, овощной и фруктовый ряд.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-19

Вроде, повышений таких не было. Как было.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-22

То, что я обычно покупаю, цены не повысились. Творожок, хлеб, масло, белый хлеб, печенье покупаю, макароны, крупу.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-25

Владимир Матвеев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:  
Мы мониторим все это время и надо отметить, что значительных колебаний цен не отмечалось. Кроме тех, которые зависят от сезонности – на плодоовощную продукцию. Проводимая работа дает свои результаты. Мы общаемся как с покупателями, так и с продавцами, с руководителями торговых сетей. Надо отметить понимание и той, и другой стороны.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-28

Но практика показывает, что не все владельцы торговых точек добросовестны. Есть и такие, кто наживается на обычных покупателях. Уже имеются факты нарушений законодательства о ценообразовании. Только в Витебской области речь идет о шести уголовных делах.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-31

Марина Запрудская, заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области:  
По каждому факту нарушения законности дается принципиальная оценка. Принимаются меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел. Органы прокуратуры области продолжают работу по исполнению поручения главы государства о недопущении роста цен и безусловном насыщении внутреннего рынка товарами и услугами.  

Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?-34

В Витебском регионе более 5 000 торговых объектов уже прошли проверку. Мониторинг продолжается. Свою оценку могут вынести и народные контролеры – покупатели. Открыты горячие линии по вопросам необоснованного завышения цен.  

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Марина Запрудская # Виктор Пралич # Владимир Матвеев # Юлия Титова # Фотофакт

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