Покупатели говорят, цены не менялись. Что выявила проверка торговых объектов Витебской области?

Новости Беларуси. Цены под контролем. По всей стране продолжается масштабный мониторинг на всех торговых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявляется немало нарушений. Так, в частности, в Витебской области более 5 000 объектов уже прошли проверку. Заведено шесть уголовных дел.

Но стоит напомнить особо предприимчивым продавцам, что следят за их нарушениями не только мониторинговые группы, но еще и покупатели, которые вполне себе могут позвонить на специальную горячую линию. А дальнейшие действия уже может предположить каждый. За нарушение – ответственность. Виктор Пралич расскажет, под контролем ли процесс в регионах.

Вот уже три недели торговля страны под пристальным вниманием мониторинговых групп. Ценообразование – от чего зависят цифры на ценнике и нет ли космической накрутки. А еще ассортимент: достаточное ли количество товаров на полках магазинов.

Юлия Титова, заведующая секцией торгового объекта:

Работаем по фиксированной ставке – торговой надбавке. Проблем особо нет. Все, как в Директиве. Продукты не пропадут. Все есть в полном объеме.

Логическим продолжением президентской Директивы № 10 стало постановление Совета министров о системе регулирования цен. Теперь это настольная книга всей торговой цепочки от производителя до прилавка. Документ охватывает почти 90 % товаров народного потребления. За исключением топлива, лекарств и табака.

Цена на зеленый огурец буквально неделю назад была 4 рубля 18 копеек, сейчас мы наблюдаем, что огурец свежий по цене 3 рубля 01 копейка, что является довольно-таки значительным снижением. Что говорит о серьезной работе, проводимой руководством этого магазина.

Под контроль сенатора попали наиболее востребованные у покупателей товары. Хлеб, молочные и мясные продукты, овощной и фруктовый ряд.

Вроде, повышений таких не было. Как было.

То, что я обычно покупаю, цены не повысились. Творожок, хлеб, масло, белый хлеб, печенье покупаю, макароны, крупу.

Владимир Матвеев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы мониторим все это время и надо отметить, что значительных колебаний цен не отмечалось. Кроме тех, которые зависят от сезонности – на плодоовощную продукцию. Проводимая работа дает свои результаты. Мы общаемся как с покупателями, так и с продавцами, с руководителями торговых сетей. Надо отметить понимание и той, и другой стороны.

Но практика показывает, что не все владельцы торговых точек добросовестны. Есть и такие, кто наживается на обычных покупателях. Уже имеются факты нарушений законодательства о ценообразовании. Только в Витебской области речь идет о шести уголовных делах.