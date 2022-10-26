Азарёнок: «Беларусь, которую мы потеряли в 2020-м. Не дай бог когда-то её найти»

Нынешнее глобальное противостояние уже называют битвой добра и зла. России и Союзному государству противостоят страны, открыто провозгласившие сатанизм своей основной идеей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как с этим бороться – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

По новой традиции, для просвещения умов и во имя страданий змагарья – начнем с Дугина.

Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия):

Я вообще думаю, что сейчас, если бы мы по-настоящему осознали масштаб и значение Александра Григорьевича Лукашенко, мы бы по-другому вообще просто на многие вещи посмотрели, потому что он является не только уже белорусским лидером, он нашим общим лидером является. Конечно, президент у нас Путин, но альянс Путин и Лукашенко – это нечто большее, нежели альянс огромной России мощной и небольшой относительно Беларуси. В исторических союзах не бывает такого подчинения, не бывает вассалитета. Лукашенко – великий лидер, и Беларусь, которая сегодня оказалась в очень сложной ситуации. Потому что это и давление Запада за саму позицию независимости и суверенитета, который Лукашенко просто укрепил ценой любых усилий. Но это еще усугубляется союзом с нами, потому что Лукашенко, хотя и, конечно, Беларусь не вступила в прямой конфликт, но позиция понятная.

А украинские нацисты просто считают Беларусь врагом, по крайней мере. Мы, все русские, наоборот, осознаем братскую любовь и поддержку Беларуси. В этом отношении позиции определены совершенно однозначно. Я думаю, что роль Беларуси сегодня для России огромна. Поэтому это не просто какая-то часть, это самостоятельное целое. И мы это все понимаем, мы с глубочайшей благодарностью и с невероятным уважением и любовью относимся к Лукашенко. Я думаю, что многое впереди у наших государств. Мы стоим сейчас бок о бок. Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно предупреждал Путина, что когда-то окажется, придет момент, когда спиной к спине будут стоять. Вот он пришел. Сколько было друзей, когда мы торговали газом, нефтью – сколько было у России друзей. А сейчас никого. Григорий Азаренок:

Добавить нечего, кроме того, что ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Мы все чаще говорим о том, что противостоит нам именно сатанизм.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики (Россия):

Сегодня верующий человек, любящий, себя уважающий, в первую очередь себя, он не будет сидеть дома. Он сам найдет себе автомат, сам найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этих нечистей, против этого сатанизма.

Григорий Азаренок:

А как это еще назвать? Посмотрите на это. Славянская девушка, которая всегда ассоциировалась только с добром, созиданием и любовью. Теперь же у них культ садистки, психопатки, убийцы, перерезающей горло.

А вот уже змагарка из селфи-банды повешенного поляка. Вот что они несут белорусам. Смерть, боль и разрушение. Мины, снаряды и убийства. Только что нужно для победы над сатанизмом? А ведь гениально буквально на днях написал Иеромонах Роман. У всех одни и те же беды,

Повсюду матерщина, блуд.

Все ждут от воинов победы,

Но для чего победы ждут?



От кары никуда не деться.

Хотим как прежде прозябать?

Во чреве убивать младенцев,

Рожденных с детства растлевать?



Дает победу не везенье:

Мужает верою страна.

Когда она не во Спасенье,

То для чего тогда она?

Григорий Азаренок:

Кстати, все корни в истории. Впервые опубликованы документы, цитата. «Тела трех убитых нижних чинов вышесказанной роты, после отступления мятежников, найдены изуродованными, у двух из них отрезаны носы и вырезаны губы, а также вырезаны языки, которые заложены были за их портупеи, у третьего же, барабанщика, отрезаны детородные части и положены в карман шаровар». И второй. Предки и кумиры змагаров повесили беременную на последнем месяце крестьянку за то, что посмела попросить у власти управы на оборзевшего шляхтича. Ну и кто вешатель? К слову, психическая нестабильность, абсолютная девиантость – это как раз про наших альтернативно одаренных. Мы вам периодически показываем их поведение за границей, чтобы вы просто не забывали, что такие вот существа есть, что они даже когда-то ходили по нашей земле.

– Представитесь, пожалуйста?

– […].

– Куда идти мне? Уважаемый судья. Этот человек в зале суда послал меня на русское слово матерное.

– Вслед за Путиным.

– Ты же не понимаешь русский язык, ты же размаўляешь толькі на беларускай мове. Мы з табой будзем размаўляць на беларускай мове.

– Размаўляйце на якой мове только хаціце. Это ваше дело. Флаг в руки и ура.

– Ну что? Надеюсь, сядешь, надолго сядешь. Очень верю в это.

– Зачем вы нас снимаете?

– Чтобы ваши лица были запечатлены.

– Для кого?

– Чтобы был кругом порядок. И у Лукашенко, и в Литве. И поэтому мы сегодня имели очень хорошее заседание.

– Скажите, на кого вы работаете? Для кого вы это пишете?

– На литовский народ. На наш литовский народ. Он работает на литовцев.

– Путин […].

– Что такой нервный, дяденька?

– Белорусам отказывают в защите.

– Нам отказывают в защите.

– Белорусам. А вы не белорус.

– Нам, белорусам, отказывают.

– Вы вообще никто. У вас ни родины, ни земли, ни флага.

– А у вас где родина?

– А у нас родина вот какая, и флаг наш, и родина Беларусь.

– Представьтесь, пожалуйста.

– Сотрудникам КГБ? Так вы можете в КГБ запрос белорусское сделать.

– Пожалуйста, представьтесь. Вы сказали, что я сотрудник КГБ.

– Ну, конечно.

Григорий Азаренок:

Лучшие люди этой страны. Соль соли земли. Беларусь, которую мы потеряли в 2020-м. Не дай бог когда-то ее найти. К сожалению, и здесь такие остались. Поглядите. Идет, увидела государственный флаг. Начала прыгать, как шимпанзе. Ну и что ты сделала, обезьяна? Нашли ее мгновенно. Государственные флаги наши будут висеть, а она сидеть.

Были в баре с компанией, выпивали. Шла, висел флаг. Висел, захотелось его схватить. Не подумала, что это белорусская символика, и это серьезная статья. По глупости. По пьяни. Девиантные. Кстати, с юбилеем не поздравил. Два года их «великой перамогі». Помните, одна женщина, грозно топая ножками, обещала общенациональную забастовку, если власть не выполнит хотелки этого стада? Это называлось громким словом ультиматум. А по факту поели навоза. И причмокнули. А почему так? Почему шесть миллиардов зеленых бумажек, все их гениальные социальные технологии дали сбой? Да потому что есть защитник, а ему есть что защищать. Что же? Наверное, сейчас это уже все осознали. Но послушайте еще великого философа.

Александр Дугин:

Знаете, я вообще восхищаюсь вашей страной. Я восхищаюсь вашим народом, вашим Президентом. И самое главное, что мне бросилось в глаза, это не столько чистота, которая, конечно, очень приятно удивляет, сколько справедливость. Вот в белорусском обществе сохранялось чувство справедливости, чувство справедливости как этики. Как некоторой ориентации, которую можно было видеть и у простых людей, и у политических деятелей. То есть вот это чувство справедливости, чувство такта, чувство равновесия, отсутствие ярких контрастов между, например, богатыми и бедными. Спокойствие, которое тоже свидетельствует об уравновешенности. Потому что справедливость – это тоже некоторое равновесие. И вот эта уравновешенность белорусского общества, белорусского народа – это видно, это то, что бросается в глаза. Эта уравновешенность, некоторое отсутствие резких контрастов. Григорий Азаренок:

А разным бесам, которые захватили нашу южную соседку, сегодня ответили белорусские военные. Сильно ответили.

Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ЦИПсО запускают пафосные ролики с обращениями к белорусам. Пытаются нас в чем-то обвинить. Местами даже запугать. Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание – удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы. Это позитивный сигнал. Видно, генетическая память к вам начинает возвращаться. Хорошо было бы, если бы вы вспомнили, что наши деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей, добили фашиста в его логове, пока улыбчивая и толерантная Европа сдавалась. Может быть, вы еще вспомните, кто они, настоящие герои той войны.