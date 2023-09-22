Зельва принимает Съезд малых городов Гродненской и Нижегородской областей

В Нижегородской области откроются торговый и сервисный центры по продаже и ремонту белорусской техники. Это один из итогов Съезда малых городов, который в эти дни принимает Зельва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский аграрный опыт, практика ведения сельского хозяйства особенно интересна российским коллегам. Более 60 % техники, которая работает на полях Нижегородской области, произведено в нашей стране. Нижегородские сельхозпроизводители активно применяют белорусские технологии в растениеводстве, используют отечественные семена. Сегодня, 22 сентября, российская делегация познакомилась с развитием агропромышленного комплекса Мостовского района.

Евгений Люлин председатель Законодательного собрания Нижегородской области России:

Молодцы. У нас был период, когда мы больше разрушали, нежели созидали в сельском хозяйстве – 1990-е годы. А вы это сохраняли, за что благодарны и Россия, и наш регион. Замечательная линейка всевозможной сельскохозяйственной техники не только сохранялась в Беларуси, она развивалась и во многом догоняет лучшие европейские образцы этой техники. Мы с удовольствием используем. Форум малых городов также поможет вдохнуть новую жизнь в небольшие населенные пункты. Такую задачу обозначил на VI Всебелорусском народном собрании и глава государства. Зельвенский район – самый малочисленный в Гродненской области. Тем не менее здесь, сохраняя традиции, развиваются в различных направлениях. Прорабатывается возможность строительства небольших предприятий, которые дадут району дополнительные новые рабочие места.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного совета депутатов:

Жизнь так динамично развивается, что вся молодежь стремится ехать в столицу либо крупные города. Поэтому задача малых населенных пунктов – развиваться таким образом, чтоб сохранить и численность населения, и производства.