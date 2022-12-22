«Это уже прерогатива не армии, а КГБ». Лукашенко назвал порядок действий, если на Беларусь нападут террористы

Новости Беларуси. Итоги внезапной комплексной проверки силового блока страны подвели 22 декабря во Дворце Независимости. Главнокомандующему докладывали представители всех ведомств, ответственных за безопасность Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только об армии, хотя силы немедленного реагирования тоже проходили проверку, но и о других подразделениях, которые призваны купировать в том числе и внутренние негативные проявления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто не исключает, что изнутри (что маловероятно и невозможно практически) и извне вторгаются на территорию Беларуси террористические группы и захватывают или здание отдельное, дом, государственное учреждение, школу, не дай бог, и так далее, или в целом какой-то населенный пункт. И тут проводится контртеррористическая операция. Мы создали соответствующую обстановку, были задействованы самые подготовленные ребята. Им противостояли антитеррористические подразделения под руководством Комитета госбезопасности. Антитеррористическое направление – это уже прерогатива не армии, а КГБ. КГБ управляет, организует контртеррористическую операцию, привлекая нужные средства и силы.

Главнокомандующий довольно откровенно (для таких закрытых вопросов) рассказал о происходящем. И насколько можно и нужно открыто дал свою оценку.