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«Они хотят помочь городу». На уборку снега в Червене вышли школьники и студенты из БРСМ

22 декабря 2022 17:48
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Новости Беларуси. В Червенском районе продолжаются работы по расчистке улиц от снега. В уборке ежедневно задействовано около 10 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Они хотят помочь городу». На уборку снега в Червене вышли школьники и студенты из БРСМ-1

Еще несколько десятков дорожников работают на расчистке райцентра. Очищенные улицы и тротуары посыпают песком и поливают реагентами. Всего было заготовлено свыше 350 тонн песчано-соляной смеси и около 100 тонн чистой смеси соли. В день успевают выполнить около 50 обращений. На помощь рабочим в борьбе с непогодой приходят местные жители и волонтеры. В том числе БРСМ – это учащиеся школ и строительного лицея. Всего около 120 человек.

«Они хотят помочь городу». На уборку снега в Червене вышли школьники и студенты из БРСМ-4

Дмитрий Кононков, первый секретарь Червенского районного комитета ОО «БРСМ»:
Молодые ребята, которым небезразлично волонтерское движение. Естественно, они хотят помочь городу, людям, которые здесь проживают. За нами закреплен памятник комсомолам Червенщины. Зимой это уборка снега, летом это покраска.

«Они хотят помочь городу». На уборку снега в Червене вышли школьники и студенты из БРСМ-7

Также волонтеры помогают в расчистке территорий от снега ветеранам, пожилым людям и инвалидам. Многие активисты закреплены за определенными местами.

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# БРСМ # общество # Дмитрий Кононков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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