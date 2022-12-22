«Они хотят помочь городу». На уборку снега в Червене вышли школьники и студенты из БРСМ

Новости Беларуси. В Червенском районе продолжаются работы по расчистке улиц от снега. В уборке ежедневно задействовано около 10 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще несколько десятков дорожников работают на расчистке райцентра. Очищенные улицы и тротуары посыпают песком и поливают реагентами. Всего было заготовлено свыше 350 тонн песчано-соляной смеси и около 100 тонн чистой смеси соли. В день успевают выполнить около 50 обращений. На помощь рабочим в борьбе с непогодой приходят местные жители и волонтеры. В том числе БРСМ – это учащиеся школ и строительного лицея. Всего около 120 человек.