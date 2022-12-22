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Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?

22 декабря 2022 17:41
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Новости Беларуси. Ватные игрушки из детства наших родителей переживают вторую молодость. Мастера опять взяли в руки податливый пушистый материал и превращают его в сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие новогодние игрушки завораживают своей неповторимостью. Среди тех, кто освоил старинную технологию, ремесленница из Бобруйска Кристина Бизун. Как рождаются новогодние игрушки, которые возвращают в детство?

Видела наш корреспондент Юлия Мычка.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-1

В семье Кристины елку наряжают два раза в год. Первый – в начале ноября, когда свою работу начинает мамина сказочная фабрика. Из невесомой ваты бобруйчанка делает новогодние игрушки, а лесную красавицу она использует как атмосферную витрину для своих работ. Чем ближе бой курантов, тем меньше на елке авторских украшений. На предпраздничных зимних ярмарках их жадно скупают поклонники винтажных вещей. А вот второй раз елка преображается уже в конце декабря. Из волшебного чемодана на колючие ветки хозяйка усаживает свои любимые ватные игрушки. Ее личная домашняя коллекция каждый год пополняется новыми персонажами.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-4

Кристина Бизун, мастер ватных игрушек:
В этом году мне моя елочка нравится особенно, потому что в этом году она наполнена наборами тематическими. Здесь будет Буратино висеть, красоваться.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-7

Сколько помнит себя Кристина, в ее руках всегда кипела творческая работа. Были и куклы амигуруми, и светильники из картона. А вот первую игрушку из ваты она смастерила несколько лет назад, но результат ее мало порадовал. К «мягкому» творчеству она вернулась спустя время, укрепив свое желание знаниями, которые по крупицам собирала из книг и интернета.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-10

Кристина Бизун:
Игрушка начинается вот с такой заготовки, это проволока. Мы делаем из нее каркас челочка. И потом мы будем наращивать объем игрушке. Для этого нам нужно взять кусочек ваты и аккуратно обматывать каркас.

Такие игрушки делаются по старинной технологии: из проволоки, ваты и клейстера. Образ формируют слой за слоем и отправляют на сушку. Личико Кристина делает из глины. Подбор наряда – это отдельная глубокая тема: здесь важна каждая деталь. Персонажей для творчества мастер ищет в литературных произведениях и на старых советских открытках.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-13

Кристина Бизун:
Они сами по себе такие мягкие, теплые, уютные. Их когда берешь в руки, даже приятно просто держать, приятно рассматривать. Они такие милые, я стараюсь делать девочек, мальчиков, которые похожи на из тех времен игрушки.

Охотно работы Кристины покупают и иностранцы. Бандеролью ватные малыши из Бобруйска отправлялись и в Канаду, и в Германию. У бобруйского мастера есть и свое правило – парные игрушки она никогда не разлучает, а продает их исключительно вместе.

Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?-16

Кристина Бизун:
Это я сделала коробку такую сама, набор в виде книги, получается. Это как закладка книжная, здесь тоже как странички. И здесь у нас набор «Буратино».

Теплые и домашние – такие игрушки для елки ценятся за свою неповторимость и за то, что возвращают взрослых в детство. А еще намекают, что для создания праздничной атмосферы достаточно кусочка ваты и немного фантазии.

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# Творчество # общество # Кристина Бизун # Юлия Мычка # Фотофакт

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