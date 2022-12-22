Бобруйчанка создаёт винтажные игрушки из ваты. Почему такие работы охотно скупают иностранцы?

Новости Беларуси. Ватные игрушки из детства наших родителей переживают вторую молодость. Мастера опять взяли в руки податливый пушистый материал и превращают его в сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие новогодние игрушки завораживают своей неповторимостью. Среди тех, кто освоил старинную технологию, ремесленница из Бобруйска Кристина Бизун. Как рождаются новогодние игрушки, которые возвращают в детство? Видела наш корреспондент Юлия Мычка.

В семье Кристины елку наряжают два раза в год. Первый – в начале ноября, когда свою работу начинает мамина сказочная фабрика. Из невесомой ваты бобруйчанка делает новогодние игрушки, а лесную красавицу она использует как атмосферную витрину для своих работ. Чем ближе бой курантов, тем меньше на елке авторских украшений. На предпраздничных зимних ярмарках их жадно скупают поклонники винтажных вещей. А вот второй раз елка преображается уже в конце декабря. Из волшебного чемодана на колючие ветки хозяйка усаживает свои любимые ватные игрушки. Ее личная домашняя коллекция каждый год пополняется новыми персонажами.

Кристина Бизун, мастер ватных игрушек:

В этом году мне моя елочка нравится особенно, потому что в этом году она наполнена наборами тематическими. Здесь будет Буратино висеть, красоваться.

Сколько помнит себя Кристина, в ее руках всегда кипела творческая работа. Были и куклы амигуруми, и светильники из картона. А вот первую игрушку из ваты она смастерила несколько лет назад, но результат ее мало порадовал. К «мягкому» творчеству она вернулась спустя время, укрепив свое желание знаниями, которые по крупицам собирала из книг и интернета.

Кристина Бизун:

Игрушка начинается вот с такой заготовки, это проволока. Мы делаем из нее каркас челочка. И потом мы будем наращивать объем игрушке. Для этого нам нужно взять кусочек ваты и аккуратно обматывать каркас. Такие игрушки делаются по старинной технологии: из проволоки, ваты и клейстера. Образ формируют слой за слоем и отправляют на сушку. Личико Кристина делает из глины. Подбор наряда – это отдельная глубокая тема: здесь важна каждая деталь. Персонажей для творчества мастер ищет в литературных произведениях и на старых советских открытках.

Кристина Бизун:

Они сами по себе такие мягкие, теплые, уютные. Их когда берешь в руки, даже приятно просто держать, приятно рассматривать. Они такие милые, я стараюсь делать девочек, мальчиков, которые похожи на из тех времен игрушки.



Охотно работы Кристины покупают и иностранцы. Бандеролью ватные малыши из Бобруйска отправлялись и в Канаду, и в Германию. У бобруйского мастера есть и свое правило – парные игрушки она никогда не разлучает, а продает их исключительно вместе.