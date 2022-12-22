Контрастный душ и холодные ванны. Как грамотно подойти к занятию зимним плаванием и моржеванием?

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Глебов, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»: Занимаюсь моржеванием я чуть меньше полугода, но закаливанием – уже около трех лет. Это контрастный душ, холодные ванны. То есть прямо лежишь по 5-10 минут в холодной ванне, ледяной, и чувствуешь, насколько ты живой. В тебе кипит кровь, ты чувствуешь каждый свой сустав, сухожилие. Когда твой организм погружается в холодную воду, конечно же, испытывает неимоверный стресс. Это реальный стресс для организма. Человеку неподготовленному я ни в коем случае не советую заниматься прямо моржеванием, еще если с головой. Надо к этому подходить постепенно – обдаваться холодной водой по пояс, плечи. Больше, дольше утром – контрастный душ, вечером – холодный душ. Спустя месяц, полтора, два, когда твой организм, сосуды уже привыкли к холодной воде… Ладно, если привык твой организм, ты еще психологически должен настроиться. То есть многим не хватает этой психологической составляющей. У них стоит барьер, они щиколотку засовывают в холодную воду – и все. У них мозг отказывается понимать, что ты сейчас сиганешь в эту холодную воду. На самом деле, есть зимнее плавание, где люди проплывают огромные дистанции – 200, 500, километр и даже, возможно, больше.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сразу встает вопрос: зачем они это делают? Это же так страшно.

Андрей Глебов:

На самом деле, для кого-то это хобби.

Юлия Самусенко:

Это и стресс большой для организма, мне кажется.

Андрей Глебов:

Стресс большой для организма несомненно. Но без стресса нет прогресса.

Юлия Самусенко:

Опять же, надо просто понимать, действительно, для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь для здоровья – хорошо. Если ты это делаешь ради спорта – тоже круто, классно, достойно уважения.

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