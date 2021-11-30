Прямой эфир

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го

30 ноября 2021 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Немного об окружении. 2020 год был очень тяжелым для страны в целом и спортивного сообщества в том числе. Чем жила на тот момент легкая атлетика? Что там было?

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го-1

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр: 
Это ужасный момент, который разъединил людей.

Юлия Артюх:
То есть были те люди, которые не оценили вклад государства в себя и выступали против?

Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно. Я ценю: в человека вкладывают – значит, ты должен быть благодарен хотя бы за все условия, за то, что тебе дает государство. Но я допускаю абсолютно любое мнение, я готова выслушать человека. Но когда доходит до какой-то необоснованности твоего политического или любого мнения, идет оскорбление, давление, я считаю, что человек просто не может доказать свою точку зрения.

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го-4

Юлия Артюх:
Вообще спорт должен быть вне политики? Я размышляла на эту тему. С одной стороны, да, спортсмен – занимайся спортом, двигайся к своим целям, но прославляй страну. Как тогда можно отделить спорт от государства, которое в тебя вкладывает и хочет получать отдачу?

Анастасия Мирончик-Иванова:
В любом случае в спорте политическая подоплека есть и всегда была, не скроешь. Но как человек, у меня каждое утро начинается с обзора новостей. Мне интересно, что у меня в стране. И раньше такое было. Я читаю новости, события. Человек, как и любой спортсмен, должен быть просвещенный. Он должен знать, что творится у него в стране, что делается для страны, какие новости у нас сейчас. Спортсмены тоже должны быть интеллектуально развитыми и просвещаться.

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го-7

Юлия Артюх:
Спортсмен – это гражданин своей страны.

Анастасия Мирончик-Иванова:
Мы говорим и про хобби так же. У тебя может быть свое хобби, спорт, но именно в своей стране ты должен быть просвещен. Должен знать основные новости, как и в мире в целом.

Читайте также:  

«Мечтает стать пилотом Belavia». Почему 7-летний сын известной белорусской спортсменки хочет летать? 

Какой была Анастасия Мирончик-Иванова в детстве?

«С этим человеком мне не надышаться!» Анастасия Мирончик-Иванова о муже-тренере

# Белорусские спортсмены # общество # Юлия Артюх # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров
30 ноября 2021 15:38

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров

На самом ли деле еда для беженцев испорченная, а их самих держат в ТЛЦ насильно? Спросили у одного из них
30 ноября 2021 15:24

На самом ли деле еда для беженцев испорченная, а их самих держат в ТЛЦ насильно? Спросили у одного из них

Нашёл окровавленный нож и принёс домой. Как находка 10-летнего мальчика в Витебске помогла раскрыть преступление?
30 ноября 2021 15:23

Нашёл окровавленный нож и принёс домой. Как находка 10-летнего мальчика в Витебске помогла раскрыть преступление?