«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

Немного об окружении. 2020 год был очень тяжелым для страны в целом и спортивного сообщества в том числе. Чем жила на тот момент легкая атлетика? Что там было?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Это ужасный момент, который разъединил людей. Юлия Артюх:

То есть были те люди, которые не оценили вклад государства в себя и выступали против? Анастасия Мирончик-Иванова:

Конечно. Я ценю: в человека вкладывают – значит, ты должен быть благодарен хотя бы за все условия, за то, что тебе дает государство. Но я допускаю абсолютно любое мнение, я готова выслушать человека. Но когда доходит до какой-то необоснованности твоего политического или любого мнения, идет оскорбление, давление, я считаю, что человек просто не может доказать свою точку зрения.