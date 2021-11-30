Прямой эфир

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров

30 ноября 2021 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомель привезли самовары из Тулы. Более 50 медных экспонатов представлено в Картинной галерее Гавриила Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров-1

Владелец коллекции – Андрей Сайков – родом из Бобруйска, а теперь живет в Туле. Самоварному делу посвятил много лет. Часть экспонатов сделал своими руками, остальные купил и отреставрировал. Главный критерий отбора в коллекцию – уникальность. Самый миниатюрный самовар под названием «эгоист» вмещает небольшую чашку воды, самый большой, трактирный – почти 40 литров.

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров-4

Олег Курашов, хранитель фондов Картинной галереи Гавриила Ващенко:
Многие считают, что самовар – это изобретение русское. Но на самом деле появился он значительно раньше становления Руси, был известен в Древнем Риме, по сей день используется на Востоке. Есть интересные древние сосуды-фонтаны, которые предназначались для охлаждения или нагрева напитков.

Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров-7

Сердце экспозиции – огромный самовар в форме головы витязя. Его дополняет чайный сосуд «Лесная фея» в виде женского лица. При его создании Андрей Сайков вдохновлялся портретом жены. Работы автора выполнены настолько филигранно, что сложно отличить аутентичный тульский самовар 19 века от его современного собрата. Возраст выдает только заводское клеймо.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Олег Курашов # Андрей Сайков # Гавриил Ващенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На самом ли деле еда для беженцев испорченная, а их самих держат в ТЛЦ насильно? Спросили у одного из них
30 ноября 2021 15:24

На самом ли деле еда для беженцев испорченная, а их самих держат в ТЛЦ насильно? Спросили у одного из них

Нашёл окровавленный нож и принёс домой. Как находка 10-летнего мальчика в Витебске помогла раскрыть преступление?
30 ноября 2021 15:23

Нашёл окровавленный нож и принёс домой. Как находка 10-летнего мальчика в Витебске помогла раскрыть преступление?

Алёна Родовская: беглую оппозицию не волнуют трупы на литовской границе, их страшно заботит референдум
30 ноября 2021 15:22

Алёна Родовская: беглую оппозицию не волнуют трупы на литовской границе, их страшно заботит референдум