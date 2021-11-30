Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров

Новости Беларуси. В Гомель привезли самовары из Тулы. Более 50 медных экспонатов представлено в Картинной галерее Гавриила Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомель привезли самовары из Тулы. Более 50 медных экспонатов представлено в Картинной галерее Гавриила Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владелец коллекции – Андрей Сайков – родом из Бобруйска, а теперь живет в Туле. Самоварному делу посвятил много лет. Часть экспонатов сделал своими руками, остальные купил и отреставрировал. Главный критерий отбора в коллекцию – уникальность. Самый миниатюрный самовар под названием «эгоист» вмещает небольшую чашку воды, самый большой, трактирный – почти 40 литров.
Олег Курашов, хранитель фондов Картинной галереи Гавриила Ващенко:
Многие считают, что самовар – это изобретение русское. Но на самом деле появился он значительно раньше становления Руси, был известен в Древнем Риме, по сей день используется на Востоке. Есть интересные древние сосуды-фонтаны, которые предназначались для охлаждения или нагрева напитков.
Сердце экспозиции – огромный самовар в форме головы витязя. Его дополняет чайный сосуд «Лесная фея» в виде женского лица. При его создании Андрей Сайков вдохновлялся портретом жены. Работы автора выполнены настолько филигранно, что сложно отличить аутентичный тульский самовар 19 века от его современного собрата. Возраст выдает только заводское клеймо.