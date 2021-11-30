Есть и огромный в форме головы витязя. В Гомеле открылась выставка тульских самоваров

Новости Беларуси. В Гомель привезли самовары из Тулы. Более 50 медных экспонатов представлено в Картинной галерее Гавриила Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владелец коллекции – Андрей Сайков – родом из Бобруйска, а теперь живет в Туле. Самоварному делу посвятил много лет. Часть экспонатов сделал своими руками, остальные купил и отреставрировал. Главный критерий отбора в коллекцию – уникальность. Самый миниатюрный самовар под названием «эгоист» вмещает небольшую чашку воды, самый большой, трактирный – почти 40 литров.

Олег Курашов, хранитель фондов Картинной галереи Гавриила Ващенко:

Многие считают, что самовар – это изобретение русское. Но на самом деле появился он значительно раньше становления Руси, был известен в Древнем Риме, по сей день используется на Востоке. Есть интересные древние сосуды-фонтаны, которые предназначались для охлаждения или нагрева напитков.