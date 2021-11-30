На самом ли деле еда для беженцев испорченная, а их самих держат в ТЛЦ насильно? Спросили у одного из них

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ. Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня уже 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Большинство из этих людей сегодня предпочитают оставаться внутри логистического центра, в тепле, потому что на улице достаточно холодно. Наверное, уже эта погода не изменится – сюда уже действительно пришла зима. Не только календарная, но и по погоде. В связи с этим сегодня беженцам раздавали дополнительную теплую одежду и теплые одеяла. Это 1 000 одеял от УВКБ ООН, их раздавали после обеда. Одновременно с этим белорусский Красный Крест выдавал беженцам продуктовые наборы – это уже было обеденное меню (подробности здесь). Можно смело сказать, что обед здесь состоялся. Здесь работают волонтеры-переводчики, они помогают наладить контакт, диалог с беженцами. И на прошлой неделе появлялась какая-то информация, очень много фейков, в том числе, о том, что якобы беженцы не так-то и хорошо здесь питаются, не в таких-то и хороших условиях здесь содержатся. И у них там чуть ли не просроченная еда. Понятно, что информация появлялась в заинтересованных в этом Telegram-каналах, других источниках. Сейчас мы решили в прямом эфире из первых уст узнать, как же обстоят дела на самом деле здесь. Узнаем у беженца с помощью тех самых волонтеров-переводчиков. Нам поможет студентка третьего курса Гродненского университета Карина.

Сергей Шуманский:

Молодой человек, его зовут Рова. Откуда он пришел, как здесь оказался, куда он двигался и как сейчас у них обстоят здесь дела? Где он живет, может, он нам покажет, где он спит? – Он приехал из Ирака, прилетел на самолете в прошлом месяце. Говорит, что здесь они находятся всемером со своими друзьями, говорит, что хочет поехать в Германию, но также может поехать в любую страну Европейского союза, то есть ему без разницы, куда.

– Как обстоят у вас дела с проживанием, с условиями проживания? То есть где вы спите, покажете нам? Как вы спите, как у вас дела с едой, были ли у вас случаи, что еда была просроченная?

– Он говорит, что ему здесь нравится, он спит вот здесь. Это его место. Говорит, что хотелось бы, чтобы еда была более разнообразной. Они еще сегодня просили, чтобы включили отопление, потому что иногда здесь холодно. Но так говорит, что его все устраивает.

– Я так понял, они по-прежнему хотят попасть в Европу, да?

– Да. Это, в принципе, никакой не подставной человек. Действительно можно подходить сюда к каждому человеку, спрашивать без всяких проблем. Никто не врет, не говорит, то здесь у них прямо какие-то тепличные условия, но это условия, которые создала Беларусь буквально за несколько дней, чтобы эти люди смогли чувствовать себя хотя бы в комфорте, чтобы они могли не замерзать на улице, чтобы они могли выжить. Также сегодня здесь открылся стационарный медицинский пункт (подробности здесь). Вообще, здесь ведь людей никто не держит, об этом говорил и Президент, когда посещал этот логистический центр. Некоторая часть людей, которая захотела покинуть центр, покинули его, улетели домой. Все эти люди, которые здесь остаются, по-прежнему планируют, хотят попасть в Евросоюз. Вот, кстати, обувь, которую выдавали на выходных теплая. «Никто здесь силой действительно никого не удерживает». Что еще рассказал Виктор Пранюк о беженцах в ТЛЦ?