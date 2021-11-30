Нашёл окровавленный нож и принёс домой. Как находка 10-летнего мальчика в Витебске помогла раскрыть преступление?

Новости Беларуси. В Витебске находка 10-летнего мальчика оказалась уликой по уголовному делу. Найденный школьником в траве окровавленный нож вывел следователей на факт взрослых разборок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчика уже даже наградили. Сам юный детектив решил стать настоящим следователем. Историю продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эта история произошла еще в мае. Третьеклассник возвращался домой из школы. Недалеко от остановки его внимание привлекла блестящая рукоятка ножа. Как выяснят следователи, накануне им был ранен человек. Тот весенний день Матвей Лапов помнит чуть ли не поминутно и сегодня. Наивно признается, что понравилась яркая ручка. Не смутила школьника и кровь на лезвии ножа. Ну разве мог он подумать о таком? Уже дома бабушка со старшим братом забили тревогу и сообщили правоохранителям.

Ольга Махинова, мама Матвея Лапова:

Я с детства учу своих детей с улицы ничего не приносить, в плане чужих игрушек, например. Принес – «я нашел». Ты представляешь, что это кто-то потерял? Ты оставь там же, положи. Человек придет и найдет, ребенок. Ну и как-то мы не носили никогда ни игрушки, ничего. Я была против этого. А тут принес этот нож. Я говорю: «Как ты его взял?» – «Мам, ну он мне понравился, потому что он очень красивый».

На днях за помощь в раскрытии преступления следователи наградили Матвея современными часами. На память о том майском дне останется и благодарность у родителей. А еще 10-летний мальчишка точно знает, кем будет во взрослой жизни.

Матвей Лапов, ученик средней школы № 41 Витебска:

Я бы хотел стать директором Следственного комитета.

– А чем тебе эта профессия интересна?

– То, что преступления всякие раскрываешь. Это интересно, хоть и сложно.

Подробности этой детективной истории рассказали в Следственном комитете. 45-летний витебчанин на остановке общественного транспорта нецензурно выражался в адрес 18-летнего парня. Угрожал ножом и затеял драку. Выбить из рук острие сумел друг потерпевшего. Найденный Матвеем нож и вывел следователей на обстоятельства произошедшего.

Оксана Лазько, официальный представитель управления СК по Витебской области:

Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что во время совершения преступления обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По результатам расследования 45-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Хулиганство» (особо злостное хулиганство).