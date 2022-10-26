«Это то, чему у нас учатся». Белорусский депутат рассказал о политике Лукашенко
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.
Григорий Азаренок, СТВ:
Миллиард жирует, а остальные должны на него пахать. И мы воплотили в нашем государстве понятие справедливости, причем воплотили первые в Европе.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И системно. Это отличает политику нашего главы государства – не шарахается из стороны в сторону. Еще только став Президентом, он начал эту политику против всевозможной наживы, против социального расслоения (политику социальной справедливости) исповедовать в нашем государстве и реализовывать ее практически. Конечно, это тяжело было сделать в 1994 году, потому что все обрушилось: криминал, бандитизм финансово-хозяйственный в стране. Слава богу, ему удалось сегодня это сделать.
Это наш бренд, наша фишка, это то, чему у нас учатся сегодня, в том числе и россияне. Им сегодня этого ой как не хватает. Если бы такая политика реализовывалась у них, ни о каких операциях и речи не было бы, потому что Россия совершенно по-другому решала бы вопросы. А мы сегодня видим, как государство, так называемая шестая колонна, о которой тоже у Президента говорилось, находится в системе управления государством и сегодня хает его. Почему? Потому что они свою чиновничью зарплату получают на мелкие расходы, у совсем других людей, у негосударственных организаций. Естественно, выполняют свою функцию прекрасно, разрушая государство изнутри. У нас это невозможно, потому что в нашей стране сегодня нет олигархов.
Сергей Клишевич:
Поэтому все решения, начиная от ценообразования и заканчивая вопросами амнистии, ложатся в концепцию построения социально справедливого государства, и люди это поддержали на нашем последнем референдуме. Все изменения пропитаны этой социальной справедливостью, потому что без нее никак. Даже если где-то человек не получает того, чего хотел, но видит, что это справедливо, так складываются обстоятельства, такой закон, и этому человеку это нужнее, чем ему, то и больших вопросов у него не возникает, он с этим соглашается, потому что так справедливо. Это сегодня действительно часть нашей национальной идеи, нашей идеологии, которая еще только начинает формироваться. Понятно, нам 30 лет, мы еще совершенно молодое государство с точки зрения истории. И за такое короткое количество времени тяжело сформировать идеологию и национальную идею, но это первое, что сегодня точно легло в основу системы построения нашего государства, белорусской государственной идеологии, которая, кстати, уже записана в Конституцию, но насыщать и дополнять ее будут еще наши потомки.
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