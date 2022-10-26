«Это то, чему у нас учатся». Белорусский депутат рассказал о политике Лукашенко

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора. Григорий Азаренок, СТВ:

Миллиард жирует, а остальные должны на него пахать. И мы воплотили в нашем государстве понятие справедливости, причем воплотили первые в Европе.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И системно. Это отличает политику нашего главы государства – не шарахается из стороны в сторону. Еще только став Президентом, он начал эту политику против всевозможной наживы, против социального расслоения (политику социальной справедливости) исповедовать в нашем государстве и реализовывать ее практически. Конечно, это тяжело было сделать в 1994 году, потому что все обрушилось: криминал, бандитизм финансово-хозяйственный в стране. Слава богу, ему удалось сегодня это сделать. Это наш бренд, наша фишка, это то, чему у нас учатся сегодня, в том числе и россияне. Им сегодня этого ой как не хватает. Если бы такая политика реализовывалась у них, ни о каких операциях и речи не было бы, потому что Россия совершенно по-другому решала бы вопросы. А мы сегодня видим, как государство, так называемая шестая колонна, о которой тоже у Президента говорилось, находится в системе управления государством и сегодня хает его. Почему? Потому что они свою чиновничью зарплату получают на мелкие расходы, у совсем других людей, у негосударственных организаций. Естественно, выполняют свою функцию прекрасно, разрушая государство изнутри. У нас это невозможно, потому что в нашей стране сегодня нет олигархов.