Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть страшные, грязные технологии. Сейчас активно обсуждается тема применения киевскими нацистами «грязной бомбы» на территории Украины. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Информационная и геополитическая войны, которые не щадят никого. Ведь никто не подумал про людей, которые будут в Чернигове, и других простых людей, которые пострадают. Я уже не говорю, понятное дело, про Беларусь. Никто про них вообще не думает. Человеческая жизнь в этом государстве теперь не стоит ничего, как не стоит ничего в Ираке, Ливии, в Сирии. Слава богу, там сохранилась настоящая власть, благодаря России, что взбесило в том числе США. В тех странах, куда вмешивается Америка, жизнь перестает стоить хоть что-то. Есть только национальные интересы Америки. И все. И они готовы идти на все, потому что для них эти конфликты, которые они постоянно на территориях всех государств разворачивают и этому способствуют, как комикс – полистать в тетрадке, посмотреть. А здесь вообще для них блаженство. Даже солдат своих не надо отправлять. Тут сами между собой молотятся, тут хоть бомбу, хоть атомную, хоть радиоактивную, какую угодно – чем хуже, тем лучше. Про людей никто не думает. Поэтому украинцы, к сожалению, потеряли сегодня любые рычаги управления на власть, отдали свое государство под управление США.