«Это те люди, которые в лихие 1990-е наводили порядок». В Беларуси готовится специальный отряд добровольцев

Добровольцы. Они нужны сейчас в первую очередь. О духовной мобилизации говорят многие. Она нужна и в экономике, и в духовной жизни страны. Но те, кто может встать на защиту Родины и с оружием в руках, уже сейчас становятся добровольцами и проходят специальное обучение. Подробнее об этом – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Потаенное». Александр Дугин: «Сегодня страшный суд. Он не потом, он сегодня уже начался, он идет сейчас». Подробнее.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Задача была поставлена главой государства увидеть, скажем так, определенные и успехи, и неуспехи военной спецоперации. Как было сказано главой государства, не планируется у нас в стране проведения ни полной, ни частичной военной мобилизации. Я как командующий все эти моменты подтверждаю. Но в то же время было сказано: время непростое, ко всему надо быть готовым. Люди в погонах должны ко всему готовиться, предусматривать любую ситуацию значительно наперед. И была поставлена задача: проанализировать, посмотреть, есть ли у нас какие-то резервы первой очереди, второй очереди. Особенно обратив внимание на тех бойцов, на тех военнослужащих, которые прошли с нами и 2020-й, и 2021 год.

Уникальный случай. Вы сегодня будете видеть: создан отряд специального назначения из военнослужащих-добровольцев. Это батальон и две отдельные роты из бригад Минского гарнизона. Высокомотивированные, подготовленные, буквально недавно послужившие, с хорошим боевым настроением. Ну и особый отряд специального назначения внутренних войск ассоциация «Честь» сегодня занимается. Происходит боевое слаживание этих двух подразделений во взаимодействии с существующими подразделениями специального назначения, с отрядом СОБР. Люди учатся друг друга чувствовать, учатся взаимодействовать, а если понадобится – выполнять сложные боевые задачи в особых условиях по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Дмитрий Павличенко, председатель Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Понимая, в каком положении находится наша страна – это граница с двумя воюющими государствами, это кулак НАТО на границе нашей, это неуспокоившиеся наши «свядомые», которые пытаются что-то тут изменить, и выделяемые средства не позволяют и ветеранам спецназа находиться в стороне. Поэтому мы сегодня проводим второй день сборы по военно-прикладным видам с членами ассоциации, с ветеранами. Это те люди, которые в лихие 1990-е наводили порядок, и навели его. Которые в 2000-х тоже участвовали в спецоперациях и по защите конституционного строя, и по ликвидации бандформирований. Здесь люди по зову сердца пришли, тратят свои выходные на то, что совершенствоваться, быть в готовности и в любое время прийти на защиту своего народа, своей страны.

Юрий Сиваков, почетный командующий внутренними войсками:

Духом братства. Вы знаете, смотришь на эти лица, на наших солдат, ветеранов, еще молодых, и комок к горлу подкатывается. Оттого, что мы, называя братством, не кривили душой.

Николай Карпенков:

Такая же ситуация была и с Кубой, когда в 1961 году, в апреле, в заливе Свиней был подготовлен десант из контрреволюционеров, которые должны были вторгнуться. Было подготовлено правительство в изгнании. Оно должно было на плечах и на штыках американцев зайти и, скажем так, поменять государственный уклад. Любые эти заявления – это не от большого все ума. На их якобы неожиданности готовится тоже определенный капкан. И как в заливе Свиней их встретила артиллерия, их встретили такие же подразделения специального назначения. Они были уничтожены, кого-то в море смыло. А те, кому повезло, сдались в плен. Поэтому я скажу так, что всех этих беглых ждет то же самое.

Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич, вы лично столкнулись с особыми проявлениями такой ненависти. Они обсуждают это все, пытаются звонить, доставать. Что еще есть и как оценивать этот моральный облик?

Николай Карпенков:

Я скажу так, что если после звонка этого негодяя показать мой телефон, нелюди, ни один бешеный пес такое не напишет, что они пишут в своих заявлениях. Иногда также где-то чуть-чуть, мы же, в принципе, нормальные, адекватные люди, действующие, в погонах, ты своего противника чуть-чуть прощаешь. Начинаешь понимать, кто они на самом деле. Когда происходят такие вещи, ты смотришь и понимаешь: да, надо готовиться.

Саид, заместитель председателя Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Если ты дал присягу единожды, ты верен ей до последнего вздоха. Поэтому, когда сейчас ситуация так повернулась, то отсидеться не получится. И каждый делает насколько может свою работу. Люди с седыми волосами, им достаточно звонка, чтобы подняться.

Николай Карпенков:

Видим там памятники, мы решили встать на защиту этих памятников. Мы же вместе принимали участие в той акции. Было холодно, дети мерзли. Руки были холодные, но сердца у них были горячие. Очень хорошо, что эта акция подхвачена. Слава богу, те памятники, которые все эти годы чтили мы, видят наши дети. И сегодня будем на возложении. Этот батальон из добровольцев специального назначения активно занимался боевой подготовки на протяжении целой недели. Мы придем на маленький-маленький обелиск, который есть у нас в воинской части. Недалеко в лесу была братская могила советских солдат. Мы ее бережно перенесли туда. Порядка 10 человек, которые погибли в первые недели Великой Отечественной войны. Кто-то установлен, кто-то не установлен. Мы свято чтим память о тех советских воинах, которые умирали и не знали, когда будет победа. Но они были уверены, что она будет. Они отдали свои жизни, они погибли в том бою, но их дух, их воля, их стремление к победе не погибли. И память о них мы чтим. Каждый спецназовец будет вспоминать слова одного стихотворения, знаменитого у нас, людей в погонах. Это стихотворение «Солдат».