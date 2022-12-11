«Выпрыгивает из воды и попадает в трубу». Как белорусские волонтёры спасают краснокнижного лосося?

Новости Беларуси. С введением санкций под угрозой исчезновения с наших прилавков была красная рыба из европейских вод. Но в Беларуси есть свои лосось и кумжа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы добраться до наших рек и отложить здесь икру, рыба преодолевает более 600 километров против течения и из Балтийского моря доходит аж до Вилейки. Там в основном нерестится лосось. А вот кумжа ищет более тихую гавань. Ее любимое место – это Островецкий район. И кумжа, и лосось – краснокнижные рыбы. Но есть много охочих нарушить баланс в природе. На экомониторинг отправилась Галина Буро.

Этот сверкающий красавец-лосось снят на видео не в водах Атлантики или Балтики, а в реке Тартак Островецкого района. Ведь вода здесь настолько студеная и кристально чистая, хоть бери и пей. Потому и висит кружка на мостике.

Можно зачерпнуть водичку и ее смело попить.

Каждый год поздней осенью лососевые преодолевают более полутысячи километров против течения с Балтийского моря по притокам Немана и Вилии, чтобы прийти в Беларусь на нерест. Ученые объясняют это явление генетической памятью рыбы – где родилась, туда и возвращается.

Галина Дэнюш, жительница деревни Тартак:

У нас лосось есть, хороший заходит, большие рыбы. Давно, как тут стоит эта веска, так эта рыба есть. Но сейчас уже меньше, раньше было больше. Археологи подтверждают: следы красной рыбы в Островецком районе находили даже на раскопках древних городищ. Вот только цивилизация легко может уничтожить хрупкую природную систему, которая формировалась столетиями.

Александр Дорошевич, экоактивист:

На Немане в Литве была построена ГЭС. И, к сожалению, никто тогда не обращал внимания на то, что это будет являться такой угрозой именно для популяции красной рыбы. Считалось, что вообще лосось в Беларуси исчез, потому что он не мог проходить плотину. Вилия впадает в Неман выше ГЭС. Обнаружили, что красная рыба заходит на нерест именно через Вилию. Например, та же самая семга – более крупные экземпляры – нерестится в Вилии, в Ошмянке, в Лоше, в Страче, а второй вид – кумжа, он уже заходит на нерест в такие небольшие ручьи, на которых мы находимся – это Тартак.

И все же литовская ГЭС сократила популяцию в разы, специалисты говорят: сейчас любое влияние на места нерестилищ может усугубить ситуацию. Потому экоактивисты и просто неравнодушные люди ежегодно едут в Островецкий район на охрану краснокнижного лосося.

Галина Буро, корреспондент:

Когда строители здесь возводили дорогу, они установили вот такие трубы для прохода воды. И поскольку лосось идет против течения, ему надо было каким-то образом попадать в эти трубы. Для этого волонтеры здесь сделали подъем, своеобразную дамбу из камней. И теперь можно на этом месте наблюдать уникальное явление, как лосось набирает разгон, выпрыгивает из воды и попадает в трубу.

Весной на уникальных реках организовали уборку. Волонтеры почистили воду и берега от мусора, разобрали завалы из веток, особенно в местах, где бобры выстроили плотины.

Александр Дорошевич:

Это создает препятствие для прохода рыбы. Речушки неглубокие. И рыбе недостаточно глубины, чтобы разогнаться и перепрыгнуть эту плотину. Волонтеры приезжают, мониторят такие участки нерестовые.

Волонтеры здесь – это десятки людей из разных уголков страны: от повара до бизнесмена. Небезразличны к сохранению уникального уголка белорусской природы. Максим Гавриленко работает в Гродно монтажником. Ради важного дела берет выходные и приезжает почти за 300 километров.

Максим Гавриленко, волонтер:

Против браконьеров, против незаконного вылова рыбы, потому что все-таки рыба краснокнижная. И мы приезжаем сюда ежегодно вот в это время. И эстетическое удовольствие от красот природы.

И да, на нересте рыба, откладывая икру, теряет бдительность. Чем и хотят воспользоваться браконьеры. Это уголовно наказуемо. А чтобы не допустить кощунства, волонтеры ведут дневные и ночные дежурства, устанавливают таблички и фотоловушки.

Евгений Филимонов, председатель общественного объединения «Экомониторинг»:

Данный экземпляр способен в любое время дня, в любое время ночи при любой погоде зафиксировать человека, находящегося в радиусе действия этого прибора. Буквально через одну секунду после срабатывания автоматика передает фотографию нам на наши компьютеры, и мы видим, что происходит в данном месте.

А еще на кадры фотоловушек нередко попадают дикие животные: и лисы, и рыси. Что еще раз подтверждает эксклюзивность здешней природы. Волонтеры проводят беседы и с местными жителями, совместно ведут мониторинг качества воды, чтобы никакие предприятия региона не загрязняли реки.

Станислав Масойть, житель деревни Тартак:

Мне дали такое задание – в речке температуру мерить каждый божий день. Я прихожу, примерю и запишу. Я тут тоже участвую в этом деле. За 10 лет стараний небезразличных людей и природоохранных организаций результат на лицо. На реках все больше нерестовых гнезд.

Александр Дорошевич:

Рыба, выбрав такое место, начинает хвостом раскапывать, поднимая мелкие камешки. Бугор формируется. За счет этого происходит торможение потока воды в ямке, чтобы не вымывалась струей икра, копается такая ямка – это называем гнездо нерестовое. Уже в мае в этих гнездах из икры вылупятся мальки, которые еще три года будут расти в белорусских ручьях и реках, потом уйдут на Балтику, чтобы через несколько лет вновь вернуться в эти места для нереста.

Евгений Филимонов:

Мы находимся в уникальнейшем месте. Это гордость нашей страны. Это, можно сказать, ее экологическое сердце. Цель очень простая – сохранить популяцию и сделать так, чтобы количество рыбы, приходящей сюда на нерест, находилось вне опасности. И чтобы наши дети, внуки, наши потомки могли радоваться этой стремительной рыбке.