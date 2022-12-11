«Зарплатой не обижают». Команда СТВ съездила с ревизией в Несвижскую ЦРБ

Новости Беларуси. Как и квартирный вопрос, белорусов волнует здоровье. Об этом знает и глава государства. Здравоохранение на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и на неделе во Дворце Независимости вернулись к этой без преувеличения жизненно важной теме.

Проверять больницы уполномоченные ведомства продолжат и дальше. И цель не в том, чтобы развесить ярлыки отстающих или образцовых. Решать вопросы, если они есть, нужно не на бумаге. А поддержать медицину страна готова по необходимости и возможности. Лукашенко: «Нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании». Подробнее.

Все в меру: без дворцов, но с современным оборудованием, способным персоналом и хорошими зарплатами. В Несвиж с журналистской ревизией мы ехали как раз за этим – узнать, учли ли здесь принцип «меры» при строительстве новой поликлиники. Но планы съемок нам скорректировала одна из пациенток, остановила в коридоре попросила дать слово.

Ирина Чемеревская, жительницы Несвижа:

Когда случился инсульт 28-го ночью, тут же в считаные минуты бригада скорой помощи приехала, тут же нас увезли в больницу. Тут же приезжает специалист, делает КТ. Тут же через пару минут приезжает врач-невролог, назначает лечение. В три часа я обнаружила, а в половине шестого утра нас уже откапали препараты. Моему мужу буквально очень быстро стало лучше. Он только мычал, больше не разговаривал, ничего. Я думаю, мы выйдем из больницы на своих ногах. Я очень благодарна всем и хочу, чтобы услышала сегодня республика, что медицина наша настолько поднялась высоко.

Эти слова – лучшее подтверждение: о глобальной безнадежности районной медпомощи речи не идет. Показатели работы Несвижской больницы дают понять: механизм здесь отлажен, хватает и специалистов, и техники, и нагрузки. В недостатке только квадратные метры.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Кабинет компьютерной томографии в Несвижской ЦРБ появился только в 2021 году. Приобретение радостное и для врачей, и для пациентов. Вот только локацию для томографа пришлось изобретать в прямом смысле: чтобы установить оборудование, часть площадей взяли у другого отделения. И это лишь одна из причин, почему строительство новой поликлиники объяснять не нужно.

Часть пространства с началом ковида отщипнули специальные шлюзы, от изобилия места не страдают отделения, лаборатории тоже довольствуются малым, да и врачи ведут приемы в стесненных условиях. Словом, возможности распрямить плечи ждут все подразделения. Записалась к врачу по горячей линии прокуратуры. Ребенок из Пуховичского района 2 месяца не мог попасть на прием.

Сергей Кривко, директор управления капитального строительства Несвижского района:

Основанием для строительства нашего объекта было распоряжение Президента Республики Беларусь № 119рп. Поликлиника на 400 посещений в смену. Строительная готовность объекта уже составляет 68 %. Ввод объекта по нормативам намечен на октябрь 2023 года. Мы фактически идем в график, даже с небольшим опережением графика.

Виктория Праженик, главный врач Несвижской ЦРБ:

В новом здании поликлиники должны быть четко разделены потоки для температурящих больных, для персонала и для всех оставшихся больных. И разделить также, чтобы эти потоки были отдельно для взрослого населения и детского. В здание новой поликлиники мы планируем перенести все диагностические службы, планируем организацию лабораторий, эндоскопической службы, УЗИ-кабинетов, кабинетов функциональной диагностики.

Баланс здесь и с кадрами. Но не стихийный, а рукотворный – за молодыми специалистами администрация больницы ездит в региональные вузы и колледжи. Вакансии подкрепляют надбавками, местом в общежитии, реальной возможностью построить собственное жилье и шагать по карьерной лестнице. Как результат – в кабинетах и палатах полно молодых медиков.