Дарья Шманай об обновлении белорусского павильона на ВДНХ: товарооборот стал в два раза выше

Качество белорусских товаров российский покупатель давно распробовал. Один из центров притяжения с высокой концентрацией белорусского – ВДНХ. Почти семь десятилетий по этому адресу можно найти белорусские бренды. В этом году наш торговый павильон концептуально обновился.

Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Мне кажется, открытие сегодняшнего магазина БЕЛ.РУ в Солнечногорске Московской области Российской Федерации не совсем правильно сравнивать с площадкой на ВДНХ, поскольку площадка на ВДНХ больше туристическая. И подтверждением тому является проходимость нашего павильона. Ежемесячно порядка 80 тысяч посетителей. Президент дал соответствующее поручение по проведению реконструкции белорусского павильона на ВДНХ. В течение двух месяцев, чуть меньше, мы поводили реновацию. И в августе белорусский павильон открыл свои двери посетителям. Что касается цифр, то с августа по ноябрь 2022 года объем розничного товарооборота составил порядка 50,3 миллиона российских рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 216 %. Буквально в два раза выше, чем это было в прошлом году в этот период. Это свидетельствует о высоком спросе, о том, что россияне интересуются белорусским товаром, покупают.