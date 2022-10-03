Минобороны сообщило о проверке мобилизационной готовности. Почему белорусы начали думать о самом страшном?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Так или иначе в последнее время в информационном пространстве преобладает военная тематика. Живем в таких реалиях. На мой взгляд, можно разделить всю эту информацию на два лагеря: официальная информация, которую мы получаем из силовых ведомств, и информация, которую мы черпаем на просторах интернета от всевозможных аналитиков, экспертов, иногда диванных, реальных и нереальных. Начать хотелось бы с примера, вполне себе реального. Я думаю, было бы интересно его обсудить.
28 сентября появилось это сообщение от пресс-службы Министерства обороны. «Сегодня в соответствии с Планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности». Речь шла о том, что началась проверка на авиабазе в Мачулищах. Произошло это через несколько дней после того, как в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. И из этого сообщения большая часть нашего интернет и информпространства вычленила, догадайтесь, какие слова? Слово «план», «плановая подготовка» осталось незамеченным. Анатолий Анатольевич, как вы это прокомментируете? Что вкладывалось в это сообщение? Это действительно больше плановое или внезапное?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Это плановое и внезапное. Чтобы было понятно широким слоям общественности в том числе, маленькая ремарка. Что такое внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности? И ваша фраза, что она произошла почему-то через несколько дней после мероприятий, которые были в России.
Алена Сырова:
Так факты сопоставляются.
Анатолий Булавко:
Сопоставляются. Но истина кроется в мелочах. Нюанс заключается в том, что, во-первых, все внезапные проверки планируются один раз на год. То есть это мероприятие было спланировано ровно 13 месяцев назад.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть внезапность заключается в том, что никто не знает, в какой день в этом году оно произойдет.
Анатолий Булавко:
Исполнители не знают, когда у них будет эта проверка.
Алена Сырова:
На конкретной авиабазе не знали, что 28 сентября у них начнется проверка.
Анатолий Булавко:
Да. Абсолютно верно. Второй момент, касательно фразы «Мобилизационной готовности». У нас, к сожалению, у многих жителей сложился стереотип, который заключается для солдат срочной службы. Обычно как говорят в народе? Что сделал солдат после того, как выслужил установленные сроки службы? Ушел на дембель.
Кирилл Казаков:
Демобилизовался.
Анатолий Булавко:
А он что, по мобилизации пришел? Нет. Он пошел по обычной повестке выполнять свой воинский долг. Здесь ситуация абсолютно аналогичная. Да, людям пришли повестки. Вопросов нет. Но повестки пришли для прохождения сборовых мероприятий. Таких сборовых мероприятий существует, по крайней мере, четыре вида, и они не имеют абсолютно ничего общего с мобилизацией. Здесь важно понять: ежегодно от 7 до 9 тысяч военнообязанных проходят через Вооруженные Силы в рамках совершенствования своего немножко утраченного опыта и навыков, в рамках совершенствования своих действий, потому что формы и способы применения войск постоянно меняются. То есть для того, чтобы даже будучи на гражданке, поддерживать определенный уровень готовности, в случае чего выполнить свой долг.