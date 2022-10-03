Минобороны сообщило о проверке мобилизационной готовности. Почему белорусы начали думать о самом страшном?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу» .

Алена Сырова, СТВ: Так или иначе в последнее время в информационном пространстве преобладает военная тематика. Живем в таких реалиях. На мой взгляд, можно разделить всю эту информацию на два лагеря: официальная информация, которую мы получаем из силовых ведомств, и информация, которую мы черпаем на просторах интернета от всевозможных аналитиков, экспертов, иногда диванных, реальных и нереальных. Начать хотелось бы с примера, вполне себе реального. Я думаю, было бы интересно его обсудить.

28 сентября появилось это сообщение от пресс-службы Министерства обороны. «Сегодня в соответствии с Планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности». Речь шла о том, что началась проверка на авиабазе в Мачулищах. Произошло это через несколько дней после того, как в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. И из этого сообщения большая часть нашего интернет и информпространства вычленила, догадайтесь, какие слова? Слово «план», «плановая подготовка» осталось незамеченным. Анатолий Анатольевич, как вы это прокомментируете? Что вкладывалось в это сообщение? Это действительно больше плановое или внезапное?

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Это плановое и внезапное. Чтобы было понятно широким слоям общественности в том числе, маленькая ремарка. Что такое внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности? И ваша фраза, что она произошла почему-то через несколько дней после мероприятий, которые были в России.

Алена Сырова:

Так факты сопоставляются.

Анатолий Булавко:

Сопоставляются. Но истина кроется в мелочах. Нюанс заключается в том, что, во-первых, все внезапные проверки планируются один раз на год. То есть это мероприятие было спланировано ровно 13 месяцев назад.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть внезапность заключается в том, что никто не знает, в какой день в этом году оно произойдет.

Анатолий Булавко:

Исполнители не знают, когда у них будет эта проверка.

Алена Сырова:

На конкретной авиабазе не знали, что 28 сентября у них начнется проверка.