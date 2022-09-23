«Это самый уникальный экспонат». Какую археологическую находку показал Президенту директор «Хатыни»?
Новости Беларуси. Сохранить первозданный вид, сделать все надежно и для людей. Таким хочет видеть итог реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» Александр Лукашенко. Об он заявил сегодня, 23 сентября, посещая место скорби белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя технически строительный процесс Александр Лукашенко отдает на откуп специалистам, вовлечен в судьбу памятного места Президент целиком и полностью. Для начала напоминает главе области – прилегающие территории и дороги должны быть в полном порядке. А потом к деталям, фасаду и начинке нового музея – самого ожидаемого объекта в проекте комплекса.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вот внизу такие черные венцы, как срубы, на «Древе памяти». Фасад внизу такими вещами усилить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты смотри, чтобы экран не закрывал. Было бы не хуже. Аккуратненькие четыре камня поставить сверху. И людям рассказывать.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Я бы хотел показать вам вещи, которые были извлечены в последние дни, совсем недавно, из земли во время работ в «Хатыни». Это самый уникальный экспонат, гильза. Она была скорее всего в доме, был спрятан патрон, когда строение горело, она взорвалась, лопнула. И вот, видите, остался кусочек этого хатынского дерева.
Александр Лукашенко:
Ну вот это для музея тебе уже.