«Это самый уникальный экспонат». Какую археологическую находку показал Президенту директор «Хатыни»?

Новости Беларуси. Сохранить первозданный вид, сделать все надежно и для людей. Таким хочет видеть итог реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» Александр Лукашенко. Об он заявил сегодня, 23 сентября, посещая место скорби белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя технически строительный процесс Александр Лукашенко отдает на откуп специалистам, вовлечен в судьбу памятного места Президент целиком и полностью. Для начала напоминает главе области – прилегающие территории и дороги должны быть в полном порядке. А потом к деталям, фасаду и начинке нового музея – самого ожидаемого объекта в проекте комплекса.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вот внизу такие черные венцы, как срубы, на «Древе памяти». Фасад внизу такими вещами усилить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты смотри, чтобы экран не закрывал. Было бы не хуже. Аккуратненькие четыре камня поставить сверху. И людям рассказывать.