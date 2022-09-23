«Мы очень довольны». Максим Рыженков проверил, как похорошела Свислочь после визита Президента

Новости Беларуси. В Свислочском районе лучшие показатели по производству сельхозпродукции во всей Гродненской области. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максим Рыженков проконтролировал выполнение поручений главы государства, которые были озвучены еще в июле 2021 года во время визита Александра Лукашенко в этот район.

Среди насущных вопросов – наведение порядка на территории предприятия «Сельхозтехника». Здесь снесли часть ветхих зданий, другие реконструировали. Максим Рыженков также посетил совхоз «Великосельский». Ранее предприятие сильно отставало по показателям. Но в 2022 году произошел перелом ситуации: приобрели новую технику, увеличили производительность труда и как результат зарплата выросла в три раза. В самом райцентре модернизировали хлебопекарню, знаменитую «Бацькавай булкой». Несмотря на санкционное давление, в Свислочском районе нашли путь решения проблем с иностранным инвестором.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

У нас на территории Свислочского района реализуется ряд крупнейших инвестиционных проектов – это, прежде всего, деревообрабатывающий завод, это логистический центр. Также в сфере агропромышленного комплекса ведется строительство на сегодня двух животноводческих объектов, двух молочно-товарных комплексов.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Хочу сказать, что мы очень довольны, как за последнее время развивается этот район. Особенно, как развивается сельское хозяйство. Они значительно прибавили в этом году, даже где-то больше, чем в целом по стране. Промышленное производство тоже развивается, но, конечно, как мы считаем, основные успехи у них еще впереди в связи с реализацией нескольких инвестпроектов.