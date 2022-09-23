«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни»

Новости Беларуси. Сохранить первозданный вид, сделать все надежно и для людей. Таким хочет видеть итог реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» Александр Лукашенко. Об он заявил сегодня, 23 сентября, посещая место скорби белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае указом Президента обновлению комплекса «Хатынь» был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Студотряды и строители задействованы в реставрации дороги «Последний путь», мемориалов «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», строительстве прихода храма Рождества Богородицы. Но самый ожидаемый объект – новый музей «Кожны трэцi». Его Президент поручал возвести к 80-й годовщине трагедии – это март 2023-го. Сегодня ход работ Александр Лукашенко проинспектировал лично. И сразу обозначил приоритеты: все должно быть надежно и содержательно.

– А что, технологически это нормально, что мы красим в дождь?

– Нормально.

– Александр Григорьевич, это подоснова, краска, которая грунтует и обеспечивает сцепление.

– Это ваше дело, я просто вас хочу предупредить, чтобы тут не было никакой показухи. И не дай бог здесь что-то повылазит через год или еще раньше. Все должно быть надежно, для людей, чтобы нам не стыдно было потом. Мы приняли решение о том, что «Хатынь» мы приведем в порядок до…

– 22 марта 2023 года. До 80-летия, юбилея трагедии.

– Правильно. Дальше тянуть было нечего. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Но раз не предложили, придется штурмом брать. Но я вижу, что если распределить, как вы распределили, эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, чтобы музей вы успели. Строительная часть закончена. Тепло, светло, пришли – оформили. Ну и, естественно, это начало. А дальше постоянно что-то меняется, что-то наполняется и так далее.

– С генпрокурором договорились. Они все материалы по геноциду – все уже тоже нам помогают. Артур Гарриевич [Зельский, директор «Хатыни» – прим. ред.] вот работает. Поэтому мы все параллельно делаем.