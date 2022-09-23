Прямой эфир

«Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный». Лукашенко рассказал, как правильно реставрировать «Хатынь»

23 сентября 2022 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси не будет проводиться мобилизация, а воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и землю. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября во время посещения мемориала сожженным деревням «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный». Лукашенко рассказал, как правильно реставрировать «Хатынь»-1

В месте, где каждая проведенная минута отзывается болью о страшной судьбе белорусских деревень, архитектурных «наворотов» видеть не хочется. Ни Президенту, ни команде реконструкторов. Инфраструктура для посетителей будет минималистичной, но комфортной. А вот чего действительно не хватает – правильного озеленения, с глубоким смыслом и простой красотой.

«Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный». Лукашенко рассказал, как правильно реставрировать «Хатынь»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо очеловечивать эту территорию таким образом, чтобы каждый был сопричастен. Не надо человеку запрещать что-то святое тут сделать: от свечки поставить до посадки дерева. Надо сделать такой памятник, солидный комплекс-мемориал, как ты говоришь, один, который будет говорить о геноциде белорусского народа. Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный. Это же село. Можно, конечно, евроремонт, но нам это не надо. Посадка обязательно в этих местах: яблони, вишни, сливы. Цвет весной красивый, все белое. Тут можно, это к месту. Потому что в тех деревнях наших без яблоневых садов не обходилось – везде было его море.

Читайте также:

Президент – журналистам: «Против нас развернута война»

Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это вранье!

«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни»

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы очень довольны». Максим Рыженков проверил, как похорошела Свислочь после визита Президента
23 сентября 2022 15:48

«Мы очень довольны». Максим Рыженков проверил, как похорошела Свислочь после визита Президента

«Муж остаётся дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга?
23 сентября 2022 15:46

«Муж остаётся дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга?

Минск и Душанбе планируют наладить авиасообщение и развивать сотрудничество в сфере торговли и образования
23 сентября 2022 15:45

Минск и Душанбе планируют наладить авиасообщение и развивать сотрудничество в сфере торговли и образования