«Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный». Лукашенко рассказал, как правильно реставрировать «Хатынь»

Новости Беларуси. В Беларуси не будет проводиться мобилизация, а воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и землю. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября во время посещения мемориала сожженным деревням «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В месте, где каждая проведенная минута отзывается болью о страшной судьбе белорусских деревень, архитектурных «наворотов» видеть не хочется. Ни Президенту, ни команде реконструкторов. Инфраструктура для посетителей будет минималистичной, но комфортной. А вот чего действительно не хватает – правильного озеленения, с глубоким смыслом и простой красотой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо очеловечивать эту территорию таким образом, чтобы каждый был сопричастен. Не надо человеку запрещать что-то святое тут сделать: от свечки поставить до посадки дерева. Надо сделать такой памятник, солидный комплекс-мемориал, как ты говоришь, один, который будет говорить о геноциде белорусского народа. Надо сохранить тот первозданный вид – он нормальный. Это же село. Можно, конечно, евроремонт, но нам это не надо. Посадка обязательно в этих местах: яблони, вишни, сливы. Цвет весной красивый, все белое. Тут можно, это к месту. Потому что в тех деревнях наших без яблоневых садов не обходилось – везде было его море.

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