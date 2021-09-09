«Это самый доступный способ». Почему мы много едим, когда у нас стресс?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Стрессы кто-то заедает, кто-то, наоборот, меньше начинает кушать, а потом, после этого заедает. Может быть, вся проблема в стрессах, что наша жизнь стала более насыщенной, больше проблем, больше дел, больше движения в нашей жизни? И почему-то это в первую очередь на еде отражается.
Яна Никитина, психолог:
Потому что это самый доступный способ. Раньше еда – это просто был источник энергии, а сейчас это уже не источник энергии, а даже средство массовой информации. Бизнес-пространство нам хочет внушить, что еда – это уже что-то большее, что это уже не источник энергии, а ты можешь этим самым контролировать свою жизнь, делать ее лучше, успешнее. И даже в средствах массовой информации все время говорят, что еда должна быть красивой. Посмотрите соцсети – там все выставляют картинки очень красивые. Ты уже не поставишь, что на завтрак ешь манку и яйцо отварное.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это еще надо обязательно красиво сфотографировать.
Яна Никитина:
Круассан, обязательно с красной рыбой, с сыром. И тогда ты вроде бы как показываешь картинку успешности. Это такая часть жизни, которая говорит не только о том, что ты ешь для энергии, а то, что ты успешен, что ты чего-то добился. Это уже выходит за рамки просто того, что это энергия.
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