«Это самый доступный способ». Почему мы много едим, когда у нас стресс?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Стрессы кто-то заедает, кто-то, наоборот, меньше начинает кушать, а потом, после этого заедает. Может быть, вся проблема в стрессах, что наша жизнь стала более насыщенной, больше проблем, больше дел, больше движения в нашей жизни? И почему-то это в первую очередь на еде отражается.

Яна Никитина, психолог:

Потому что это самый доступный способ. Раньше еда – это просто был источник энергии, а сейчас это уже не источник энергии, а даже средство массовой информации. Бизнес-пространство нам хочет внушить, что еда – это уже что-то большее, что это уже не источник энергии, а ты можешь этим самым контролировать свою жизнь, делать ее лучше, успешнее. И даже в средствах массовой информации все время говорят, что еда должна быть красивой. Посмотрите соцсети – там все выставляют картинки очень красивые. Ты уже не поставишь, что на завтрак ешь манку и яйцо отварное. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это еще надо обязательно красиво сфотографировать.