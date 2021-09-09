Прямой эфир

«Это самый доступный способ». Почему мы много едим, когда у нас стресс?

09 сентября 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Стрессы кто-то заедает, кто-то, наоборот, меньше начинает кушать, а потом, после этого заедает. Может быть, вся проблема в стрессах, что наша жизнь стала более насыщенной, больше проблем, больше дел, больше движения в нашей жизни? И почему-то это в первую очередь на еде отражается.

«Это самый доступный способ». Почему мы много едим, когда у нас стресс?-1

Яна Никитина, психолог:
Потому что это самый доступный способ. Раньше еда – это просто был источник энергии, а сейчас это уже не источник энергии, а даже средство массовой информации. Бизнес-пространство нам хочет внушить, что еда – это уже что-то большее, что это уже не источник энергии, а ты можешь этим самым контролировать свою жизнь, делать ее лучше, успешнее. И даже в средствах массовой информации все время говорят, что еда должна быть красивой. Посмотрите соцсети – там все выставляют картинки очень красивые. Ты уже не поставишь, что на завтрак ешь манку и яйцо отварное.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это еще надо обязательно красиво сфотографировать.

«Это самый доступный способ». Почему мы много едим, когда у нас стресс?-3

Яна Никитина:
Круассан, обязательно с красной рыбой, с сыром. И тогда ты вроде бы как показываешь картинку успешности. Это такая часть жизни, которая говорит не только о том, что ты ешь для энергии, а то, что ты успешен, что ты чего-то добился. Это уже выходит за рамки просто того, что это энергия.

Читайте также:

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?

«Там совмещают несовместимое». Как выглядят и сколько стоят самые дорогие блюда в мире?

Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно

# Еда # общество # Екатерина Забенько # Яна Никитина # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо было действовать на опережение». Мужчина рассказал, за что получил награду за проявленное мужество
09 сентября 2021 12:55

«Надо было действовать на опережение». Мужчина рассказал, за что получил награду за проявленное мужество

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой
09 сентября 2021 12:31

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой

«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете
09 сентября 2021 11:47

«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете