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«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете

09 сентября 2021 11:47
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Новости Беларуси. Больше 70 молодых следователей пополнили ряды профильного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете-1

Среди новичков есть и девушки. Правда, фуражек больше, чем пилоток. Те, кто впервые в торжественном строю, уже успели ознакомиться в течение месяца с первыми делами и приступить к работе. Некоторые на присягу пришли прямо с дежурных суток.

«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете-4

Буду защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил.

Дмитрий Гора на присяге молодых следователей: «Видно, что есть огонь в глазах и желание работать». Читайте здесь.

Молодые следователи выбирали себе сложную и ответственную профессию целенаправленно. Есть среди них и те, кто учился в юридических классах еще в школе, а сейчас проходят курсы повышения квалификации.

«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете-7

Артем Анищенков, следователь УСК Беларуси по Могилевской области:
Преисполнен радости, большие эмоции – все-таки мечтал давно стать следователем. Наконец-то этот день наступил. С сегодняшнего дня могу считать себя полноправным следователем. Мои родители, конечно, гордятся мною, и сам этому рад.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора

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