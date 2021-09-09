«Родители, конечно, гордятся мною». Молодые офицеры приняли присягу в Следственном комитете

Новости Беларуси. Больше 70 молодых следователей пополнили ряды профильного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новичков есть и девушки. Правда, фуражек больше, чем пилоток. Те, кто впервые в торжественном строю, уже успели ознакомиться в течение месяца с первыми делами и приступить к работе. Некоторые на присягу пришли прямо с дежурных суток.

Буду защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил.

Дмитрий Гора на присяге молодых следователей: «Видно, что есть огонь в глазах и желание работать». Читайте здесь.

Молодые следователи выбирали себе сложную и ответственную профессию целенаправленно. Есть среди них и те, кто учился в юридических классах еще в школе, а сейчас проходят курсы повышения квалификации.