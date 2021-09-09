«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой

Новости Беларуси. Автопарк аварийно-спасательной техники Минской области пополнился новыми машинами. Ключи от 25 автоцистерн районным отделам по чрезвычайным ситуациям вручил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся техника – нового образца. Она произведена на шасси автомобилей МАЗ белорусским предприятием. Автоцистерны оснащены современным оборудованием. Каждая рассчитана перевозить до 5 тонн воды. Также в подразделения поступили три легковых автомобиля Geely. Техника приобретена за бюджет Миноблисполкома для укрепления материально-технической базы органов по чрезвычайным ситуациям центрального региона.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы видим, какой эффект получим от приобретения новой техники. Плюс это работа наших белорусских предприятий (МАЗ, «Пожснаб»), которые сегодня работают и дают вклад в наше ВВП. И самое главное, наверное, – это безопасные, комфортные условия работы личного состава отделений по чрезвычайным ситуациям и эффективная работа по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это возможность оперативно доставить тот штатный наряд, который несет службу по обеспечению безопасности, оперативное оказание помощи. Ведь эта техника еще будет оснащена современным оборудованием по оказанию помощи и на дорожно-транспортные происшествия, и на поиск людей, и тушение пожаров. 99 % чрезвычайных ситуаций – это пожары, которые, к сожалению, происходят и в жилом секторе, и на предприятиях.