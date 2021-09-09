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«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой

09 сентября 2021 12:31
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Новости Беларуси. Автопарк аварийно-спасательной техники Минской области пополнился новыми машинами. Ключи от 25 автоцистерн районным отделам по чрезвычайным ситуациям вручил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой-1

Вся техника – нового образца. Она произведена на шасси автомобилей МАЗ белорусским предприятием. Автоцистерны оснащены современным оборудованием. Каждая рассчитана перевозить до 5 тонн воды. Также в подразделения поступили три легковых автомобиля Geely. Техника приобретена за бюджет Миноблисполкома для укрепления материально-технической базы органов по чрезвычайным ситуациям центрального региона.

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы видим, какой эффект получим от приобретения новой техники. Плюс это работа наших белорусских предприятий (МАЗ, «Пожснаб»), которые сегодня работают и дают вклад в наше ВВП. И самое главное, наверное, – это безопасные, комфортные условия работы личного состава отделений по чрезвычайным ситуациям и эффективная работа по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это возможность оперативно доставить тот штатный наряд, который несет службу по обеспечению безопасности, оперативное оказание помощи. Ведь эта техника еще будет оснащена современным оборудованием по оказанию помощи и на дорожно-транспортные происшествия, и на поиск людей, и тушение пожаров. 99 % чрезвычайных ситуаций – это пожары, которые, к сожалению, происходят и в жилом секторе, и на предприятиях.

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой-10

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Отрадно видеть, что это автомобили белорусского производства. Все до болтика, до винтика наше белорусское. И тем более отрадно, что эти автомобили соответствуют всем мировым стандартам. Сегодня их приобретают далеко за пределами нашей страны, и они пользуются хорошим спросом и зарекомендовали себя достойно. Это говорит о качестве белорусской продукции.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Турчин # Вадим Синявский # Александр Вольфович # Фотофакт

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