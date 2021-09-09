«Надо было действовать на опережение». Мужчина рассказал, за что получил награду за проявленное мужество

Новости Беларуси. Подарок ко Дню народного единства. Автопарк аварийно-спасательной техники Минской области пополнился новыми машинами. Ключи от 25 автоцистерн районным отделам по чрезвычайным ситуациям вручил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После вручения ключей техника отправилась на боевое дежурство во все районные отделы по чрезвычайным ситуациям области. Новые автоцистерны позволят более оперативно и качественно оказывать помощь.

«До болтика, до винтика наше белорусское». Автопарк РОЧС Минской области пополнился новой техникой. Читайте здесь.

Торжественное событие прошло на мемориальном комплексе «Курган Славы». В память о погибших воинах здесь возложили цветы. Также в рамках встречи наградили лучших сотрудников отделов по чрезвычайным ситуациям. Всего более 11 человек. В том числе благодарности вручили четырем гражданам Минской области, которые проявили мужество при спасении людей.