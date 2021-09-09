«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько существенно еда в рамках употребляемых калорий влияет на наш внешний вид, нашу фигуру, настроение, поведение? Если с завтрашнего дня я буду есть только мясо, которое куплю в деревне, я сразу покрасивею?

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:

От одного мяса однозначно нет. Екатерина Забенько:

Хорошо, что надо для того, чтобы покрасиветь? Что надо есть, чтобы сбросить вес? Катерина Никитина:

На одной из конференций спросили у всех участвующих: скажите, какой продукт внести в пищу, чтобы здоровье людей улучшилось? И все однозначно сказали, что нужно убрать один продукт – это сахар. Екатерина Забенько:

Как все просто – убираем сахар и едим все, что хотим, да? Катерина Никитина:

Нет. Екатерина Забенько:

И закрываем тему культа еды.