«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Насколько существенно еда в рамках употребляемых калорий влияет на наш внешний вид, нашу фигуру, настроение, поведение? Если с завтрашнего дня я буду есть только мясо, которое куплю в деревне, я сразу покрасивею?
Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
От одного мяса однозначно нет.
Екатерина Забенько:
Хорошо, что надо для того, чтобы покрасиветь? Что надо есть, чтобы сбросить вес?
Катерина Никитина:
На одной из конференций спросили у всех участвующих: скажите, какой продукт внести в пищу, чтобы здоровье людей улучшилось? И все однозначно сказали, что нужно убрать один продукт – это сахар.
Екатерина Забенько:
Как все просто – убираем сахар и едим все, что хотим, да?
Катерина Никитина:
Нет.
Екатерина Забенько:
И закрываем тему культа еды.
Яна Никитина, психолог:
Сахар тоже иногда нам необходим.
Екатерина Забенько:
Психолог Яна со своей точки зрения – нет, не убирайте сахар, ко мне будут приходить только злые клиенты.
Яна Никитина:
Сначала мы убираем, а потом мы просто переедаем.
Катерина Никитина:
Сахар нужен. Но в какой форме, понимаете? Ведь фруктоза – это тот же сахар.
Яна Никитина:
Хорошо, смотрите, если я молодая мама и я не спала всю ночь, утром встала, мне нужно быть активной, сколько мне нужно съесть фруктов, чтобы быстро получить энергию?