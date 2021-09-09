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«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?

09 сентября 2021 13:00
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Насколько существенно еда в рамках употребляемых калорий влияет на наш внешний вид, нашу фигуру, настроение, поведение? Если с завтрашнего дня я буду есть только мясо, которое куплю в деревне, я сразу покрасивею?

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?-1

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
От одного мяса однозначно нет.

Екатерина Забенько:
Хорошо, что надо для того, чтобы покрасиветь? Что надо есть, чтобы сбросить вес?

Катерина Никитина:
На одной из конференций спросили у всех участвующих: скажите, какой продукт внести в пищу, чтобы здоровье людей улучшилось? И все однозначно сказали, что нужно убрать один продукт – это сахар.

Екатерина Забенько:
Как все просто – убираем сахар и едим все, что хотим, да?

Катерина Никитина:
Нет.

Екатерина Забенько:
И закрываем тему культа еды.

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?-4

Яна Никитина, психолог:
Сахар тоже иногда нам необходим.

Екатерина Забенько:
Психолог Яна со своей точки зрения – нет, не убирайте сахар, ко мне будут приходить только злые клиенты.

Яна Никитина:
Сначала мы убираем, а потом мы просто переедаем.

Катерина Никитина:
Сахар нужен. Но в какой форме, понимаете? Ведь фруктоза – это тот же сахар.

Яна Никитина:
Хорошо, смотрите, если я молодая мама и я не спала всю ночь, утром встала, мне нужно быть активной, сколько мне нужно съесть фруктов, чтобы быстро получить энергию?

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?-7

Катерина Никитина:
У нас иногда мамы сидят на одних конфетах и одном только кофе.

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# Еда # общество # Екатерина Забенько # Катерина Никитина # Яна Никитина # Фотофакт

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