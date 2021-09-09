«Там совмещают несовместимое». Как выглядят и сколько стоят самые дорогие блюда в мире?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Окунемся в мир безумно богатых и посмотрим на самые дорогие блюда в мире, с чем их едят и сколько они стоят. Самый дорогой десерт. Его цена – 25 тысяч долларов. Это сливочное мороженое с фруктами. Оно содержит 28 сортов какао, в том числе 14 самых дорогих в мире.

Десерт украшен стружкой из съедобного золота. Подается в бокале, украшенном золотом 18 каратов и алмазами. Прибор для этого десерта подается соответствующий – золотая ложечка, украшенная бриллиантами. Соус по цене iPhone. Томатная паста с весьма специфическими ингредиентами за 1 000 долларов. В составе – томаты, белые трюфели, съедобное золото.

Его вручную готовят знаменитые повара, поэтому его делают только на заказ. Производство одной бутылочки занимает не менее месяца.

Пицца с 24-каратным золотом за 2 700 долларов. Основа из теста настояна на чернилах индийского черного кальмара, посыпана эквадорскими съедобными золотыми хлопьями.

Начинка состоит из белого британского сыра Стилтон, французского фуа-гра, четырех трюфелей, икры осетра и белуги-альбиноса из Каспийского моря и 24-каратного листового золота.