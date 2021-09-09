«Там совмещают несовместимое». Как выглядят и сколько стоят самые дорогие блюда в мире?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Окунемся в мир безумно богатых и посмотрим на самые дорогие блюда в мире, с чем их едят и сколько они стоят.
Самый дорогой десерт. Его цена – 25 тысяч долларов. Это сливочное мороженое с фруктами. Оно содержит 28 сортов какао, в том числе 14 самых дорогих в мире.
Десерт украшен стружкой из съедобного золота. Подается в бокале, украшенном золотом 18 каратов и алмазами. Прибор для этого десерта подается соответствующий – золотая ложечка, украшенная бриллиантами.
Соус по цене iPhone. Томатная паста с весьма специфическими ингредиентами за 1 000 долларов. В составе – томаты, белые трюфели, съедобное золото.
Его вручную готовят знаменитые повара, поэтому его делают только на заказ. Производство одной бутылочки занимает не менее месяца.
Пицца с 24-каратным золотом за 2 700 долларов. Основа из теста настояна на чернилах индийского черного кальмара, посыпана эквадорскими съедобными золотыми хлопьями.
Начинка состоит из белого британского сыра Стилтон, французского фуа-гра, четырех трюфелей, икры осетра и белуги-альбиноса из Каспийского моря и 24-каратного листового золота.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я слушаю, и у меня единственный вопрос: как в современном мире, когда столько детей голодают, люди тратят такие баснословные деньги?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, это вообще не гастрономия, это пир во время чумы. Здесь речь идет не о вкусе, а о статусе, богатстве. Когда такие блюда выставляют в меню, цель – не продать, а скорее попасть в какие-то новости, хайпануть, чтобы это запостили в Instagram.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Там совмещают несовместимое, это для того, чтобы люди, которые зарабатывают много денег, попробовали все что возможно.
Алена Родовская:
Все спорят о культе еды, удивить можно простой, нормальной, экологически чистой едой. Когда тебе приготовят пищу, поставят на стол, и ты вспомнишь детство, когда бабушка пекла оладушки, сальце нарезали. И все хорошо, выросли здоровыми людьми.
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