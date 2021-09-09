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Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?

09 сентября 2021 17:56
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что будем делать с фастфудом? Он пришел в нашу жизнь пару лет назад, и это какая-то катастрофа. Как отучить детей от бургеров, шавермы?

Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?-1

Яна Никитина, психолог:
Опять же, не запрещать. Когда это что-то незапрещенное, человек попробует и у него не будет такой необходимости. Взять самое элементарное – конфеты. Если от маленького ребенка их прятать, когда он их видит, он на них накидывается.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А если, наоборот, попробует и возникнет зависимость?

Яна Никитина:
А если они будут постоянно лежать на столе, он знает, что может их взять и это не является чем-то запретным. Ребенок подойдет, но не возьмет больше двух конфет. Так и с любым фастфудом. Это быстрая еда. Наша жизнь сейчас проходит в таком темпе, что иногда нам необходимо быстро перекусить, на ходу. У нас нет возможности выбрать экопродукты. Но, допустим, я бегу куда-то, у меня дела, у меня есть возможность, я быстро перекусила и пошла дальше. А если я в этот момент буду думать: ой, это очень вредно, я это есть не буду, я пропускаю обед и тогда на ужин по-любому я переем, потому что я поем и за обед, и за ужин. А тут я перекусила и свою энергию восполнила.

Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?-4

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я так могу сказать вообще про всю еду. Если человек не зайдет в фастфуд, он зайдет в первый попавшийся магазин. Он же не будет выбирать полезное – не полезное, читать состав мяса, сосисок, он возьмет первое попавшееся. Либо он пропустит обед и переест на ужин.

Яна Никитина:
Вреднее пропустить, чем съесть еду, которая считается не настолько полезной.

Алена Родовская:
А правду говорят, что в магазин за продуктами лучше ходить сытым?

Яна Никитина:
Абсолютно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Проверено на собственном опыте.

Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?-7

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# Еда # общество # Алена Родовская # Яна Никитина # Алеся Лакина # Екатерина Забенько # Фотофакт

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