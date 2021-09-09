Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Что будем делать с фастфудом? Он пришел в нашу жизнь пару лет назад, и это какая-то катастрофа. Как отучить детей от бургеров, шавермы?

Яна Никитина, психолог:

Опять же, не запрещать. Когда это что-то незапрещенное, человек попробует и у него не будет такой необходимости. Взять самое элементарное – конфеты. Если от маленького ребенка их прятать, когда он их видит, он на них накидывается.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А если, наоборот, попробует и возникнет зависимость?

Яна Никитина:

А если они будут постоянно лежать на столе, он знает, что может их взять и это не является чем-то запретным. Ребенок подойдет, но не возьмет больше двух конфет. Так и с любым фастфудом. Это быстрая еда. Наша жизнь сейчас проходит в таком темпе, что иногда нам необходимо быстро перекусить, на ходу. У нас нет возможности выбрать экопродукты. Но, допустим, я бегу куда-то, у меня дела, у меня есть возможность, я быстро перекусила и пошла дальше. А если я в этот момент буду думать: ой, это очень вредно, я это есть не буду, я пропускаю обед и тогда на ужин по-любому я переем, потому что я поем и за обед, и за ужин. А тут я перекусила и свою энергию восполнила.