Перекусить фастфудом или пропустить обед? Что для нас менее полезно?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что будем делать с фастфудом? Он пришел в нашу жизнь пару лет назад, и это какая-то катастрофа. Как отучить детей от бургеров, шавермы?
Яна Никитина, психолог:
Опять же, не запрещать. Когда это что-то незапрещенное, человек попробует и у него не будет такой необходимости. Взять самое элементарное – конфеты. Если от маленького ребенка их прятать, когда он их видит, он на них накидывается.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А если, наоборот, попробует и возникнет зависимость?
Яна Никитина:
А если они будут постоянно лежать на столе, он знает, что может их взять и это не является чем-то запретным. Ребенок подойдет, но не возьмет больше двух конфет. Так и с любым фастфудом. Это быстрая еда. Наша жизнь сейчас проходит в таком темпе, что иногда нам необходимо быстро перекусить, на ходу. У нас нет возможности выбрать экопродукты. Но, допустим, я бегу куда-то, у меня дела, у меня есть возможность, я быстро перекусила и пошла дальше. А если я в этот момент буду думать: ой, это очень вредно, я это есть не буду, я пропускаю обед и тогда на ужин по-любому я переем, потому что я поем и за обед, и за ужин. А тут я перекусила и свою энергию восполнила.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я так могу сказать вообще про всю еду. Если человек не зайдет в фастфуд, он зайдет в первый попавшийся магазин. Он же не будет выбирать полезное – не полезное, читать состав мяса, сосисок, он возьмет первое попавшееся. Либо он пропустит обед и переест на ужин.
Яна Никитина:
Вреднее пропустить, чем съесть еду, которая считается не настолько полезной.
Алена Родовская:
А правду говорят, что в магазин за продуктами лучше ходить сытым?
Яна Никитина:
Абсолютно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Проверено на собственном опыте.