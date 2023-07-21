«Это редкий случай». За что Лукашенко похвалил Субботина?
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Ученый экономист со столичным бэкграундом успешно осваивает аграрную лексику. А вот в Витебской области зерновой фронт еще впереди. Александр Субботин разработал сразу несколько дорожных карт. Толк, крепкий хозяйственник получится – резюмирует Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен сказать, Александр Михайлович, меня уже радует, что вы четко разговариваете, употребляя аграрные термины. Значит, толк будет, вы уже от интеллигентского преподавательского языка отходите, а становитесь на рельсы настоящего технолога в сельском хозяйстве. Наверное, рядом сидящий человек там не отдыхает. Спасибо ему. И еще раз говорю, что это редкий случай, когда человек с большой должности пошел в область и работает. Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника, но спокойной жизни вам не будет.
Такой же молодой, но уже опытный губернатор Гомельской области заметно снизил падеж скота. Но и в этом году недобор кормовых единиц. Это пока. Пришлось пересевать кукурузу. На нее и надежда. Дотянут. И зерно, и зеленую массу.
Тем временем на Гомельщине уже появились свои герои жатвы. Игорь Морозов на отечественном 20-тоннике перевез первую 1 000 тонн зерна. И чтобы такие люди труда могли и дальше спокойно убирать хлеб, большие чины решают вопросы и проблемы. Глава государства анонсировал: впереди большое совещание по животноводству. Но АПК начинается с поля. Сейчас полям – все внимание.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На связи с Дворцом Независимости вся страна. Не картинки ради. Селектор не про отчеты, совещание в онлайн-формате, чтобы обнажить проблемы и найти пути их решения. Задачи поставлены, необходимо реализовывать. Президент еще раз четко подчеркнул: никакого кабинетного управления. Все ответственные должны с головой уходить на фронт уборочной страды.