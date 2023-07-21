«Это редкий случай». За что Лукашенко похвалил Субботина?

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, Александр Михайлович, меня уже радует, что вы четко разговариваете, употребляя аграрные термины. Значит, толк будет, вы уже от интеллигентского преподавательского языка отходите, а становитесь на рельсы настоящего технолога в сельском хозяйстве. Наверное, рядом сидящий человек там не отдыхает. Спасибо ему. И еще раз говорю, что это редкий случай, когда человек с большой должности пошел в область и работает. Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника, но спокойной жизни вам не будет.

Такой же молодой, но уже опытный губернатор Гомельской области заметно снизил падеж скота. Но и в этом году недобор кормовых единиц. Это пока. Пришлось пересевать кукурузу. На нее и надежда. Дотянут. И зерно, и зеленую массу.