Новая эпоха отечественной нефтедобычи: что такое «Цифровое месторождение»?

Ровно 70 лет назад в Беларуси зафонтанировала первая нефть. После долгих поисков в южной зоне Припятского прогиба Ельская скважина № 2 дала неплохой приток. Однако о промышленных масштабах речи тогда не шло. История отечественного нефтепромысла всегда была с оговорками: белорусские нефтяники прошли непростой путь в покорении земных недр и добыче «черного золота». От первой скважины до цифрового месторождения – «Специальный репортаж» на СТВ.

С новой эпохой в отечественной нефтедобыче связывают запуск интеллектуальной системы «Цифровое месторождение». С 1 июля ее ввели в промышленную эксплуатацию. Комплекс позволяет в онлайн-режиме следить за изменениями на любом из объектов нефтедобычи и быстро принимать эффективные решения.

Дмитрий Сердюков, начальник центра интегрированных операций нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»:

Вся информация, которая стекается и анализируется в целом по промыслу, попадает в группу моделирования. В этой группе, исходя из исторических данных, создаются или полноценные гидродинамические модели пластов – это полностью все, что находится у нас под землей. Следовательно, мы в дальнейшем можем спрогнозировать добычу нефти, газа, необходимую закачку на этот объект. На 40-50 лет вперед, мы обычно рассчитываем, если краткосрочная перспектива – это 5-7 лет. Председатель совета ветеранов «Белоруснефти»: скважину можно пробурить, но основной фонд – это люди (читайте здесь).

От идеи до воплощения прошло два года. Сначала новую систему внедряли на старейшем из месторождений – Речицком, затем проект расширили. Сейчас за оперативной обстановкой и анализом данных следят 50 сотрудников центра.

Дмитрий Сердюков:

Более 300 скважин добывающего фонда и более 150 скважин нагнетательного фонда завязано эту систему. Соответственно, помимо скважин, это еще площадные объекты различное, начиная от ГЗУ, заканчивая трубопроводами, дозаторами. Соответственно, исходя из эффективности работы скважины и ее добычи, энергопотребления, мы можем перераспределять работу скважины в определенное время, подобраться к скважине в необходимый период для максимизации добычи. Так и вывести скважины из работы, если они не рентабельны, тем самым повысить эффективность работы именно в денежном эквиваленте.