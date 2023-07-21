Новая эпоха отечественной нефтедобычи: что такое «Цифровое месторождение»?
Ровно 70 лет назад в Беларуси зафонтанировала первая нефть. После долгих поисков в южной зоне Припятского прогиба Ельская скважина № 2 дала неплохой приток. Однако о промышленных масштабах речи тогда не шло. История отечественного нефтепромысла всегда была с оговорками: белорусские нефтяники прошли непростой путь в покорении земных недр и добыче «черного золота».
От первой скважины до цифрового месторождения – «Специальный репортаж» на СТВ.
С новой эпохой в отечественной нефтедобыче связывают запуск интеллектуальной системы «Цифровое месторождение». С 1 июля ее ввели в промышленную эксплуатацию. Комплекс позволяет в онлайн-режиме следить за изменениями на любом из объектов нефтедобычи и быстро принимать эффективные решения.
Дмитрий Сердюков, начальник центра интегрированных операций нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»:
Вся информация, которая стекается и анализируется в целом по промыслу, попадает в группу моделирования. В этой группе, исходя из исторических данных, создаются или полноценные гидродинамические модели пластов – это полностью все, что находится у нас под землей. Следовательно, мы в дальнейшем можем спрогнозировать добычу нефти, газа, необходимую закачку на этот объект. На 40-50 лет вперед, мы обычно рассчитываем, если краткосрочная перспектива – это 5-7 лет.
Председатель совета ветеранов «Белоруснефти»: скважину можно пробурить, но основной фонд – это люди (читайте здесь).
От идеи до воплощения прошло два года. Сначала новую систему внедряли на старейшем из месторождений – Речицком, затем проект расширили. Сейчас за оперативной обстановкой и анализом данных следят 50 сотрудников центра.
Дмитрий Сердюков:
Более 300 скважин добывающего фонда и более 150 скважин нагнетательного фонда завязано эту систему. Соответственно, помимо скважин, это еще площадные объекты различное, начиная от ГЗУ, заканчивая трубопроводами, дозаторами. Соответственно, исходя из эффективности работы скважины и ее добычи, энергопотребления, мы можем перераспределять работу скважины в определенное время, подобраться к скважине в необходимый период для максимизации добычи. Так и вывести скважины из работы, если они не рентабельны, тем самым повысить эффективность работы именно в денежном эквиваленте.
«Цифровое месторождение» помогает спланировать ремонтные работы, сократить простои скважин и затраты на энергоресурсы, а также минимизировать потери при добыче нефти. А это, в свою очередь, снижает себестоимость «черного золота» для белорусов. На этом объединение не остановится: цифровую трансформацию планируют внедрить и в процессы бурения, газопереработку, электроэнергетику и другие направления.
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