«Здесь у нас не конфетная фабрика». Что изменилось в подходе белорусов к добыче нефти?

Ровно 70 лет назад в Беларуси зафонтанировала первая нефть. После долгих поисков в южной зоне Припятского прогиба Ельская скважина № 2 дала неплохой приток. Однако о промышленных масштабах речи тогда не шло. История отечественного нефтепромысла всегда была с оговорками: белорусские нефтяники прошли непростой путь в покорении земных недр и добыче «черного золота». От первой скважины до цифрового месторождения – «Специальный репортаж» на СТВ.

Действительно, сегодня нефтяники работают в совершенно других условиях. Но нельзя сказать, что от этого их труд становится проще. Новое время диктует новые правила. В условиях глобального кризиса перед национальной экономикой стоит вызов. И от специалистов ждут как никогда высоких результатов. Только за 2022 год в стране было построено 60 скважин. Разведка и бурение идут максимальными темпами, рекордными за всю историю суверенной Беларуси.

Илья Ковалев, мастер буровой Светлогорского управления буровых работ:

У нас совсем другие скорости, совсем другие объемы. Наше оборудование более технологичное, чем было раньше. Процесс обновления оборудования идет намного быстрее. Технологии развиваются намного быстрее. Последние пять лет Светлогорское управление буровых работ значительно нарастило объем проходки. Если пять лет назад мы бы бурили 100 тысяч в год, то на 2023 год на СУБР доведено 205 тысяч метров пробурить. Скорости растут, плановые показатели растут. Хочу отметить, что наша бригада план выполняет в каждом месяце и примерно превышает его на 5-10 %. Соответственно, данная тенденция прослеживается и по другим бригадам.

В этом году буровая бригада № 13 Светлогорского управления буровых работ поставила новый рекорд. 8 марта мужчины совершили фактически трудовой подвиг в честь своих дам – за сутки пробурили 664 метра. Пока это лучший показатель в производственном объединении.

Илья Ковалев:

За 10 лет моей работы наш коллектив стал моложе, квалифицированнее. Появились люди, которые преданнее отдаются своей работе. Цена нашей ошибки – это в лучшем случае испорченная скважина. В худшем – человеческая жизнь. Мы работаем на опасном производстве, поэтому техника безопасности на первом месте, работа с людьми на первом месте. Мы понимаем, что здесь у нас не конфетная фабрика.

При этом стоит отметить, что белорусская нефть чаще всего тяжела для освоения – залегает глубоко и труднодостижимо. В ее поисках разведчики бурят земные недра до глубины в шесть километров. Успех наших нефтяников в разработке нетрадиционных запасов важен не только для страны, но и для имиджа наших специалистов на мировом рынке.