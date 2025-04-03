Что такое диспансеризация и как часто её нужно проходить – рассказываем

Позаботиться о сохранении собственного здоровья. Медики напоминают, профилактический осмотр можно пройти по месту жительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У диспансеризации несколько целей. Прежде всего, выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях. Сдать анализы пациенты могут и в частных медцентрах, но осмотр, где оценят факторы риска к предопухолевым заболеваниям, можно пройти только в поликлинике.

Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения Беларуси: Диспансеризация взрослого населения проводится в двух возрастных группах — это пациенты с 18 до 39 лет и пациенты старше 40-летнего возраста. В первой группе пациентов диспансеризация осуществляется раз в три года, а уже пациенты старше 40-ка должны ежегодно проходить диспансеризацию.

Светлана Муха, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической поликлиники:

Диспансеризация – это очень важное направление в медицине, потому что оно направлено именно на медицинскую профилактику, то есть на выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии. А также очень важной целью диспансеризации является пропаганда здорового образа жизни у наших граждан и мотивация их на ответственность за свое здоровье.

Диспансеризацию проводят в специальных кабинетах. Их количество в поликлиниках зависит от численности обслуживаемого населения. Все оснащены необходимым оборудованием.