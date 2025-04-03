Белорусские спасатели работают в Мьянме – специалисты обследовали уже несколько объектов

Белорусские спасатели работают в Мьянме. Поиски выживших после землетрясения идут круглосуточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты обследовали уже несколько объектов. Благодаря нашему отряду спецназначения удалось извлечь из-под завалов пятерых погибших. Работа идет совместно с российским коллегами.

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Давно знаем друг друга, вместе работаем и даже дружим, поэтому с коллегами из отряда «Лидер» мы постоянно участвуем в обучении и, к сожалению, встречаемся на реальных чрезвычайных ситуациях. Поэтому понимаем друг друга с полуслова и, безусловно, сегодня результатом нашей совместной работы являются спасенные жизни.

Сергей Воронцов, руководитель сводного отряда МЧС России:

Мы сегодня немножечко изменили тактику. Дали время поработать тяжелой технике на ряде объектов. Она уже завершает работу. Завтра мы работу спасателей планируем так же, в том же режиме работы, но уже с увеличением подсветки и выхода в вечернее время суток, для того чтобы работа была уже на открытых площадках.