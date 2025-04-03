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Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости

03 апреля 2025 07:14
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Главный символ суверенитета Беларуси. Работники системы жилищно-коммунального хозяйства посетили с экскурсией Дворец Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости-2

Те, кто отвечает за обеспечение эксплуатации, содержания и сохранности жилищного фонда, оказание жилищно-коммунальных услуг, побывали в здании, где создается современная история нашей страны. Большинство впервые в этих стенах, отсюда и яркие эмоции, ведь раньше здание видели только по телевизору.

Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости-4

Виктория Савлевич, заместитель директора ЖКХ Ленинского района Минска:
Это труд наших умельцев, воплощение их творчества, их опыта, их наших белорусских традиций. Это настолько сделано с любовью, с вдохновением. Просто нет слов!

Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости-6

Наталья Кулакевич, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Нам предоставлена такая возможность. Это, конечно, здорово, что мы можем посетить такой знаменательный для нашей страны объект.

Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости-8

Марина Сакович, инженер ЖКХ Первомайского района Минска:
Эта возможность была максимально неожиданна. Написали, сказали: ты приглашена. Мне очень было приятно. Это дает большой импульс, энергию, чтобы мы старались, больше двигались в этом направлении.

В давнем желании попасть сюда лично признались и молодые люди, и представители более старшего поколения. Мотивировало любопытство и возможность сделать атмосферные снимки для социальных сетей, но, прежде всего, стремление ощутить гордость за страну и прочувствовать свою сопричастность к ее достижениям.

# ЖКХ

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