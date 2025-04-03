Работники системы ЖКХ посетили с экскурсией Дворец Независимости

Те, кто отвечает за обеспечение эксплуатации, содержания и сохранности жилищного фонда, оказание жилищно-коммунальных услуг, побывали в здании, где создается современная история нашей страны. Большинство впервые в этих стенах, отсюда и яркие эмоции, ведь раньше здание видели только по телевизору.

Виктория Савлевич, заместитель директора ЖКХ Ленинского района Минска: Это труд наших умельцев, воплощение их творчества, их опыта, их наших белорусских традиций. Это настолько сделано с любовью, с вдохновением. Просто нет слов!

Наталья Кулакевич, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»: Нам предоставлена такая возможность. Это, конечно, здорово, что мы можем посетить такой знаменательный для нашей страны объект.

Марина Сакович, инженер ЖКХ Первомайского района Минска:

Эта возможность была максимально неожиданна. Написали, сказали: ты приглашена. Мне очень было приятно. Это дает большой импульс, энергию, чтобы мы старались, больше двигались в этом направлении.

В давнем желании попасть сюда лично признались и молодые люди, и представители более старшего поколения. Мотивировало любопытство и возможность сделать атмосферные снимки для социальных сетей, но, прежде всего, стремление ощутить гордость за страну и прочувствовать свою сопричастность к ее достижениям.