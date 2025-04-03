По последнему слову техники: новейшую модель дрона для белорусской армии разработали в Витебске. Беспилотник «Квадро-М» оснащен лазерным дальномером: он определяет и расстояние до цели, и ее координаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструкция и интерфейсы значительно расширяют сферу применения этого аппарата. Его можно использовать как станцию наблюдения – получится электронный охранник с графиком работы 24 на 7. О массовом производстве речь пойдет после тестовых испытаний, которые должны подтвердить тактико-технические характеристики.

Сергей Москалев, начальник отдела оптико-механических разработок конструкторского бюро: Отличительными особенностями новой модели «Квадро-М» по сравнению с предшественниками является наличие цифрового радиоканала и цифровой камеры и тепловизора, которые обеспечивают более лучшее видеоизображение и увеличенную дальность распознавания и обнаружения цели. Универсальное устройство сброса, которое установлено на данном аппарате, обеспечивает возможность использовать не только нагрузку в виде ПТАБ-2.5, но и другие виды нагрузок, например, медикаменты и прочее.

Разработка беспилотных летательных аппаратов сегодня особо актуальна. Об этом говорят военные, взяли данный факт на карандаш и конструкторы.

Виктор Степик, директор конструкторского бюро:

Войны ведутся совсем по другому принципу. В основном это ударная беспилотная летательная авиация. То есть, если раньше это была живая сила, оружие, то сейчас это беспилотные аппараты, которые предназначены для поражения легкобронированных и небронированных объектов. Наша ниша – это ближняя зона действия ведения боевых операций (до 5 километров).

Серьезных конкурентов у витебской компании пока нет. Как и аналогов у многих дронов, производимых на данном предприятии.