Депутаты рассмотрели законопроект о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении

Создать атмосферу социальной сплоченности общества. Законопроект о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении рассмотрели депутаты в первом чтении. Правоприменительная практика в данной сфере требует совершенствования отдельных подходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ содержит норму, которая уточняет категории тех, кто платит обязательные страховые взносы в добровольном порядке: это третейские судьи, медиаторы, а также граждане, ведущие подсобное хозяйство, занятые реализацией лекарственных растений и дикорастущей продукции. Основная цель изменений – обеспечение социальных гарантий, и страхование здесь – одно из важных направлений защиты населения. Новации затронут и тех, кто платит зарплату в конвертах, а также работников, получающих ее в таком виде.

Светлана Сенько, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В случае установления факта выплаты заработной платы в конвертах, работодатель обязан будет доначислить взносы в бюджет фонда из фактических выплат, но не ниже, чем одна тридцатая пяти средних заработных плат по республике за каждый календарный день выполнения работ.

Еще одно нововведение – предоставление права плательщикам налога на профессиональный доход доплачивать добровольно в бюджет фонда соцзащиты населения взносы на пенсионное страхование. Это поможет им формировать свою трудовую пенсию в полном объеме и повысит социальные гарантии в данной сфере.