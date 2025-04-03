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Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение в США

03 апреля 2025 07:14
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Президент Америки Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в Соединенных Штатах на фоне торгового дисбаланса. Такую информацию приводит РИА Новости.

В заявлении Белого дома сообщается, что к ЧП в стране привела внешнеторговая и экономическая политика. И указом Трампа вводятся ответные пошлины с целью укрепления международного экономического положения Америки, а также защиты американских рабочих.

Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение в США-1

Отмечается, что постоянный дефицит торгового баланса стал причиной опустошения производственной базы США и зависимости ВПК от иностранных противников. Трамп не желает, чтобы другие государства использовали Америку, заявили в Белом доме.

В среду вечером, 2 апреля, американский президент анонсировал введение «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка названа в десять процентов, но для каждой страны тариф будет рассматриваться отдельно и составит половину от того, что взимается с компаний, которые ввозят американские товары.

# Дональд Трамп

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