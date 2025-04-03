Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение в США

В заявлении Белого дома сообщается, что к ЧП в стране привела внешнеторговая и экономическая политика. И указом Трампа вводятся ответные пошлины с целью укрепления международного экономического положения Америки, а также защиты американских рабочих.

Отмечается, что постоянный дефицит торгового баланса стал причиной опустошения производственной базы США и зависимости ВПК от иностранных противников. Трамп не желает, чтобы другие государства использовали Америку, заявили в Белом доме.

В среду вечером, 2 апреля, американский президент анонсировал введение «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка названа в десять процентов, но для каждой страны тариф будет рассматриваться отдельно и составит половину от того, что взимается с компаний, которые ввозят американские товары.