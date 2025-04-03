Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже свыше 3 тыс. человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме, по данные на утро 3 апреля, стали 3 085 человек. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

В результате стихийного бедствия свыше 4,7 тыс. человек пострадали, 341 – числится пропавшим без вести.