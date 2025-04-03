Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже свыше 3 тыс. человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме, по данные на утро 3 апреля, стали 3 085 человек. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Синьхуа.
В результате стихийного бедствия свыше 4,7 тыс. человек пострадали, 341 – числится пропавшим без вести.
Мощный природный катаклизм случился на территории Мьянмы 28 марта. В пострадавшем от землетрясения регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Поиск людей под завалами не прекращается. В помощь туда был направлен спецотряд МЧС Беларуси. Работы по спасению осложняют неустойчивые конструкции.
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