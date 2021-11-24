«Это первый анимационный белорусский мюзикл». А вы смотрели мультфильм «Звёзды седьмого неба»?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Юлия Артюх, СТВ:

В октябре прошла премьера мультфильма производства «Беларусьфильм» «Звезды седьмого неба». Расскажите об этом мультфильме. Сколько велась работа над ним? Довольны ли вы результатом? Отзывы в сети, кинокритиков и тех, кто был на кинопремьере, – в восторге от этой работы.

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Мы, белорусы, бывает, недолюбливаем сами себя. Недолюбливаем то, что мы делаем, не замечаем. Нам кажется, что все плохо. У нас в крови сидит такая самокритичность. Когда некоторые люди начинают говорить, что ничего нет, ничего не снято, я задаю вопрос: расскажите, что смотрели. Выясняется, что не смотрели, но слышали. Это как в анекдоте – мне рассказал, мне пропел Моня ту или иную мелодию. Точно так же и здесь с оценкой произведений. Есть ряд произведений – люди даже не знают, что это производство «Беларусьфильм». В том числе наша анимация, которая существует 50 лет. У студии анимационных фильмов достаточно побед. Да, мы понимаем, что, может быть, сейчас в анимации сложнее, чем в художественном кино, потому что анимационные каналы, которые мы знаем в той же России – «Мульт», «Карусель». «Карусель» берет очень избирательно, остальные телеканалы, давайте честно признаемся, берут либо полный метр, либо сериал. В августе подписали договор с платформой IVI, и уже в сентябре наши анимационные фильмы начали приносить доход через эту платформу. И также через наш YouTube-канал. А так широкой аудитории не очень известны наши белорусские мультфильмы.

Фильм «Звезды седьмого неба» создавался пять лет. Он состоит из пяти частей, 4-5 лет работала группа, потому что фильм длится больше часа. Это первый анимационный белорусский мюзикл со смыслом. Снят по произведению, которое написал Геннадий Давыдько. И был спектакль в Русском театре, так и назывался. Детский спектакль очень успешно проходил, и было принято решение, что создадим такой анимационный фильм. И я считаю, что фильм получился, у него есть перспектива. Мы его по приглашению наших российских коллег представили в Доме кино в Москве, получили хорошие отзывы. Наша премьера была 1 июня, в День защиты детей, в Доме кино с хорошим резонансом. И потом – в период летних каникул был представлен по всей стране. Сейчас у этого мультфильма продолжается история.

Он будет фильмом открытия на «Лістападзіке», не надо путать с главным. Есть «Лістападзік» и есть «Лістапад». То есть «Лістападзік» – это часть «Лістапада», нашего кинофестиваля. Представлены детские фильмы, фильмы для семейного просмотра. Кроме того, мы сейчас предлагаем его нашим партнерам для приобретения, ищем того, кто даст наиболее выгодную цену. Это не только в нашей стране, но и за рубежом. Я считаю, что это был интересный опыт, и в настоящее время Елена Турова трудится над еще одним полнометражным фильмом. Это «Песня Сирин». Мы будем делать его в технике 3D. Премьера должна быть только в 2024 году.