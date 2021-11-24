«В сутки можно употреблять 2-3 плода среднего размера». Рассказываем про пользу и вред цитрусовых

Анастасия Макеева, корреспондент:

На родине мандаринов, в Китае, принято дарить сладкую парочку на Новый год. Без этого оранжевого семейства уже и мы не представляем свой праздник. Причем волшебный не только вкус. «Если кожура немножко с зеленцой, это, наоборот, хорошо». Как выбрать вкусные мандарины? Подробности здесь.

Цитрусовый рай, любимая аскорбинка. По полезности мандарины занимают третье место после апельсинов и помело. Эти фрукты – рекордсмены по содержанию кобальта. Плюс фосфор, кальций – лучи для иммунитета зимой. Фитонциды обезоружат микробы. Спецотряд группы В прогонит стрессы и подарит позитив. Спать будете как младенец и выглядеть на все сто.

Анна Бедрицкая, нутрициолог, фитнес-диетолог:

Коллаген, эластин в коже синтезируются из 2-3 составляющих – вода, белок и витамин С. Поэтому пейте достаточное количество воды, употребляйте полноценный белок (курица, рыба) и цитрусовые в своем рационе. Зеаксантин и лютеин – это вещества, которые способствуют восстановлению и здоровью сетчатки глаза. Большое содержание калия, который благотворно влияет на работу сердечной мышцы.

В сезон простуд можно обойтись без аптечки. Кожура и цедра богаты витаминами и эфирными маслами. Сухие корочки в чае подарят тропический настрой, избавят от сухого кашля и разжижат мокроту. Витамин С не даст «засохнуть» при температуре. Только обязательно вымойте кожуру с мылом и обдайте кипятком. Не секрет, что производители обрабатывают цитрусовые химикатами.

Анна Бедрицкая:

В сутки можно употреблять 2-3 плода среднего размера. Любая еда является ядом или лекарством, все зависит от дозы. Цитрусовые противопоказаны людям с повышенной кислотностью желудка, разного рода болезнями 12-перстной кишки, язвой и так далее. Кроме того, цитрусовые нужно аккуратно употреблять при нарушении эмали зубов, больным сахарным диабетом не переусердствовать. Беременным женщинам можно употреблять цитрусовые, но не в большом количестве. Плод должен столкнуться с аллергенами, содержащимися в цитрусовых.

Побочку в виде сыпи, волдырей, кашля, насморка и изжоги никто не отменял. Истинная аллергия на цитрусы, когда человек не переносит даже запаха и кошмар начинается с одной дольки, история редкая. А вот псевдоаллергий, которые напрямую зависят от дозы, хватает. Тем более на фоне праздничных оливье и конфет. Если плод имеет странный привкус плесени или лекарства, выбрасывайте немедленно – может проявиться токсическая реакция.

Дмитрий Буза, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска:

Если мы говорим, например, об Италии, у них первым прикормом является апельсин, потому что у них это основной фрукт. У нас, в Беларуси, это яблоко, поэтому у нас есть определенная генетика. Особенно для детей, у которых еще не сформирована хорошо пищеварительная система, всякая экзотика – киви, цитрусы, ананасы – торопиться с введением этих продуктов не надо. Даже не до трех, а до пяти лет лучше быть осторожным, особенно если у ребенка есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Если это выражено в минимальной степени, то есть появились какая-то сыпь, зуд, то достаточно принимать антигистаминные препараты – цетиризин, лоратадин, дезлоратадин. Как правило, стандартная дозировка, если говорить о взрослых людях, составляет одну таблетку в день. Если же родители замечают, что эта реакция не купируется, то это, конечно же, повод для визита к врачу.

Закупились впрок – храните на застекленном балконе или в крафтовых пакетах. Холодильник тоже вариант, но мандарины будут давать кислинку. А чтобы рождественский корпоратив удался и платье мечты не осталось на витрине, мы подскажем секрет.