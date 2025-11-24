Новости по тегу #Мультфильмы

Согласно психологическим исследованиям, детям до двух лет не рекомендуется вообще смотреть мультфильмы.
Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.
«О чем молчат эти болота» – мультфильм сконцентрирован на самом животрепещущем моменте истории.
Всего на суд отборочной комиссии поступило 715 мультфильмов.
Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок к творческому процессу.
В сюжете – приключения зубра и его друзей. Авторы рассказали, что стремились напомнить зрителям о любви к родной земле и ценности настоящих человеческих отношений.
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