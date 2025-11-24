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Новости по тегу #Мультфильмы

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила
24 ноября 2025 13:20

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы
08 октября 2025 14:00

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы

Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором
30 сентября 2025 07:52

Мультфильм про концлагерь «Озаричи» особо оценили на фестивале «Анимаёвка» – пообщались с мультипликатором

В Могилёве стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов
24 сентября 2025 06:43

В Могилёве стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы
19 сентября 2025 11:25

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы

В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта
27 декабря 2024 09:12

В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым
12 октября 2023 18:01

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым

Международный фестиваль мультфильмов «Анимаёвка-2023» открывается в Могилёве
11 октября 2023 07:28

Международный фестиваль мультфильмов «Анимаёвка-2023» открывается в Могилёве

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги
26 сентября 2022 09:03

260 пар носков, 50 ободков и много чего ещё. Мама любит Дисней больше, чем её дети, и тратит на это огромные деньги

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР
28 июня 2022 09:42

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР

«Задача стоит просто заработать». Всегда ли учитывается психология детей при создании мультфильмов?
06 апреля 2022 17:16

«Задача стоит просто заработать». Всегда ли учитывается психология детей при создании мультфильмов?

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы
06 апреля 2022 14:07

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы