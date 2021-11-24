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СК проводит проверку по факту очередного применения Польшей спецсредств в отношении беженцев

24 ноября 2021 10:03
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК проводит проверку по факту очередного применения Польшей спецсредств в отношении беженцев-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Мы уже рассказывали, что 23 ноября в Каменецком районе группа иностранцев находилась ночью возле заграждения и просила убежища в Польше, не проявляя никакой агрессии. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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