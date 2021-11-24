СК проводит проверку по факту очередного применения Польшей спецсредств в отношении беженцев

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Мы уже рассказывали, что 23 ноября в Каменецком районе группа иностранцев находилась ночью возле заграждения и просила убежища в Польше, не проявляя никакой агрессии. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси.