Внутри было опасное психотропное вещество. В Минске наградили подростка, который сообщил о найденной закладке

Новости Беларуси. Начальник столичного наркоконтроля наградил школьника, который сообщил в милицию о найденной закладке, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска». 24 ноября в актовом зале ГУВД Мингорисполкома начальник столичного наркоконтроля, полковник милиции Александр Сазонов вручил благодарность и памятный подарок ученику пятого класса СШ № 118 Богдану Филиповичу. Слова благодарности за хорошее воспитание сына были адресованы присутствующему на мероприятии отцу школьника.

Возвращаясь с другом после уроков, Богдан обратил внимание на лежащий возле одного из домов сверток, обмотанный изолентой синего цвета. Школьник не растерялся и позвонил в милицию. Впоследствии было установлено, что обнаруженный в свертке порошок является особо опасным психотропным веществом мефедрон. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Александр Сазонов, начальник столичного наркоконтроля, полковник милиции:

Сегодня в Минске мы особое внимание уделяем проблеме распространения наркотиков в молодежной среде. Особую обеспокоенность вызывает то, что в незаконный оборот наркотиков втягиваются несовершеннолетние. Следует отметить, что та работа, которая проводится ежедневно, с учетом всех наших специальных мероприятий, дает положительный эффект. Есть положительные примеры, когда уберегли несовершеннолетних от того, чтобы они не стали на путь совершения преступлений, отказались от употребления наркотиков. Случай, который мы рассматриваем сегодня, подчеркивает то, что подростки не остаются равнодушными к проблеме наркомании.