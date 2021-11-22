Какое кино любит генеральный директор киностудии «Беларусьфильм?

Владимир Карачевский:

Да. Но не всякие фильмы. Например, мне очень нравятся фильмы Паоло Соррентино, как «Великая красота», «Молодость», где есть некая эстетика. Есть фильмы, с которыми можно отдохнуть эстетически. К примеру, как фильм «Великая красота». Я считаю, его нужно смотреть с бокалом вина, потому что там не так интересен сюжет, как ты смотришь, вкушаешь, как построен кадр, как все это смотрится, как это сделано вкусно. Это уже такая вкусная эстетика.

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