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Какое кино любит генеральный директор киностудии «Беларусьфильм?

22 ноября 2021 12:36
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».  

Юлия Артюх, СТВ:  
Какой жанр кино вам ближе?  

Какое кино любит генеральный директор киностудии «Беларусьфильм?-1

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:  
Я люблю исторические фильмы. В последнее время подсел на такое кино – психологические драмы.  

Юлия Артюх:  
О жизни людей, да?  

Какое кино любит генеральный директор киностудии «Беларусьфильм?-4

Владимир Карачевский:  
Да. Но не всякие фильмы. Например, мне очень нравятся фильмы Паоло Соррентино, как «Великая красота», «Молодость», где есть некая эстетика. Есть фильмы, с которыми можно отдохнуть эстетически. К примеру, как фильм «Великая красота». Я считаю, его нужно смотреть с бокалом вина, потому что там не так интересен сюжет, как ты смотришь, вкушаешь, как построен кадр, как все это смотрится, как это сделано вкусно. Это уже такая вкусная эстетика.  

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# Кино # общество # Владимир Карачевский # Юлия Артюх # Паоло Соррентино # Фотофакт

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