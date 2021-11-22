Стать отцом в 44 года. Почему это совсем другие ощущения, рассказывает Владимир Карачевский
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».
Юлия Артюх, СТВ:
Вы сказали, что очень рано женились.
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Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Что касается моего первого брака, в нем было много чего хорошего. Мы потом разошлись, каждый сам строил свою судьбу. И у меня есть замечательная взрослая дочь, ей 29 лет. И не так давно я выдал ее замуж, правда, еще дедушкой не стал. Год назад. Мы с ней дружим, и она дружит с моей семьей, работает в музыкальной школе.
Юлия Артюх:
То есть пошла по вашим стопам?
Владимир Карачевский:
Да. А в настоящее время у меня есть еще маленький ребенок, замечательный сын, которого я безумно люблю.
Юлия Артюх:
А сколько ему лет?
Владимир Карачевский:
Артему семь лет. Он в этом году пошел в школу. Я благодарен судьбе, что он у меня появился. И, конечно же, я благодарен своей жене, семье за то, что мы наконец нашли друг друга в этой жизни, и в данном случае в свою личную жизнь я не хочу никого впускать. Уже в таком зрелом возрасте, как я сейчас нахожусь, появление ребенка, которому уже семь лет, это довольно интересное время получается. По-другому идет восприятие отцовства, и по-другому смотришь на воспитание, образование. Это очень интересно. Хотя сложно, потому что очень много времени приходится отдавать работе, карьере. В таком возрасте ты приходишь к тому, что должен максимально реализовать себя в карьере, в том деле, которым ты занимаешься.
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