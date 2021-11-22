Стать отцом в 44 года. Почему это совсем другие ощущения, рассказывает Владимир Карачевский

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Что касается моего первого брака, в нем было много чего хорошего. Мы потом разошлись, каждый сам строил свою судьбу. И у меня есть замечательная взрослая дочь, ей 29 лет. И не так давно я выдал ее замуж, правда, еще дедушкой не стал. Год назад. Мы с ней дружим, и она дружит с моей семьей, работает в музыкальной школе.

Юлия Артюх:

То есть пошла по вашим стопам?

Владимир Карачевский:

Да. А в настоящее время у меня есть еще маленький ребенок, замечательный сын, которого я безумно люблю.